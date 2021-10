Awantura związana z Cambridge Analytica wybuchła w marcu 2018 r. The New York Times i The Guardian opublikowały wspólnie materiały ze swojego dziennikarskiego śledztwa. Wynikało z niego, że Cambridge Analytica pobrała informacje o 50 mln użytkownikach Facebooka z jego bazy danych (Facebook sam potem przyznał, że liczba ta to 87 mln).