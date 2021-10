Świat potrzebuje alternatywy dla Facebooka, ale nie tej od Donalda Trumpa

Nic więc dziwnego, że najgłośniej o alternatywach dla Facebooka krzyczą ludzie tacy jak Tomasz Sakiewicz czy Marcin Rola. Ten pierwszy uruchomił swojego „polskiego Facebooka”. Albicla powstała po to, by dać wolność wypowiedzi tym wszystkim pokrzywdzonym, dla których poglądów nie ma miejsca w cywilizowanych platformach. W efekcie profil użytkowników Albicli to przekrój szurów i nienawistników, a wszystko to podlane dezinformacją, z której dumni byli by kremlowscy trolle (a raczej z której są dumni, bo nie ma wątpliwości, że to oni stoją za wieloma viralowymi wybuchami fake newsów).