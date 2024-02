Znamy sprzedaż PS5: jeśli w Sony piją szampana, to ma cierpki posmak

Już kilka miesięcy temu pisałem, że to pierwszy raz, kiedy nadchodząca oferta dla Xboksa wydaje się ciekawsza niż ta dla PS5. W obozie Sony trwa posucha, bo na horyzoncie nie ma żadnego kolejnego wielkiego projektu na poziomie Horizona, God of Wara czy The Last of Us. Zamiast tego Sony kupuje konsolową wyłączność u zewnętrznych wydawców na takie pozycje jak Final Fantasy 7 Rebirth czy Rise of the Ronin.