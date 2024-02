Świetne wyniki Nintendo. Switch będzie najpopularniejszą konsolą w historii firmy

W ciągu minionych trzech miesięcy świetna gra Super Mario Bros. Wonder zaliczyła rewelacyjny debiut, znajdując 12 mln nabywców. Pozostałe gry Nintendo na Switchu wciąż sprzedają się rewelacyjnie. Mario Kart 8 Deluxe przekroczyło łączną sprzedaż na poziomie 60 mln, a Animal Crossing: New Horizons znalazło 45 mln chętnych do zabawy. Podium zamyka Super Smach Bros. Ultimate z 34 mln sprzedanych pudełek od premiery.