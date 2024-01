Wyniki Microsoftu dowodzą: przyszłość firmy to gry, ale nie Xbox

Rzucając pieniędzmi na lewo i prawo, pierwszy raz od dekady nadchodząca oferta Xboksa wydaje się ciekawsza niż ta dla PlayStation. By to było możliwe, Microsoft potrzebował ponad 100 mld dol. To wydatek na który tacy rywale jak Sony czy Nintendo nie mogą sobie pozwolić. To też wydatek, który może doprowadzić do nowego rozdania sił w branży gier już za kilka lat.