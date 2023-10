Microsoft dostał zgodę na przejęcie Activision Blizzard

Jak przekazało The Verge, CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick, wysłał dziś e-mail do wszystkich pracowników, ogłaszając, że zostały już uzyskane wszystkie konieczne zezwolenia, aby sfinalizować umowę z Microsoftem. Kotick wyraził entuzjazm co do przyszłego partnerstwa i możliwości, jakie się z nim wiążą.