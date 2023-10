Xbox Game Pass ma stać się rajem dla graczy. Spodziewaj się nowych gier

Podobnie było po przejęciu Bethesdy przez Microsoft w 2021 roku, dzięki któremu do Game Passa trafiło ok. 20 propozycji tego producenta gier (taki Starfield również był w abonamencie w dniu premiery). Niemniej jednak nie ma co liczyć, że po przejęciu Activision przez Microsoft najnowsze produkcje typu Diablo IV czy Call of Duty Modern Warfare 3 trafią do Game Passa w tym roku, co na swoim profilu X jasno potwierdziło Activision. Jednocześnie firma nie zdementowała wejścia starszych produkcji, więc jest nadzieja.