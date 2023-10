Ta konsola ma 46 lat i właśnie dostała kolejną grę. Atari 2600 przeżywa drugą młodość

Amerykański sklep Atari właśnie ogłosił rozpoczęcie zamówień przedpremierowych na grę "Save Mary" na konsolę Atari 2600. Save Mary to gra, której historia sięga lat 80. XX wieku. Będąca dziełem Toda Frye (programisty, który odpowiada za m.in. Pac-mana na Atari 2600), gra jest jedną z ofiar załamania rynku z roku 1983. Ze względu na długi czas produkcji (2 lata, gdzie średnia dla ówczesnych gier to około 5-6 miesięcy) kolidujący z krachem rynku, projekt został odłożony i ostatecznie nie został skończony. Cóż, aż do teraz.