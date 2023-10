Wydano 178 mln zł, by naprawić reputację Cyberpunka 2077. Można za to zrobić nową grę

Te 178 mln zł to koszt poniesiony przez polską spółkę od wydania bazowej gry do aktualizacji 2.0. Na tę sumę składa się praca nad łatkami, ale również natywną edycją dla konsol nowszej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Co istotne, kwota nie zawiera kosztów produkcji dodatku Widmo Wolności. Dlatego można napisać, że 178 mln pochłonęła sama naprawa Cyberpunka.