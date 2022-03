Nową grę CD Projekt RED zapowiada symbol innej wiedźmińskiej szkoły. Co oznacza ryś w grafice promocyjnej?

Z pewnością nie bez powodu na grafice promującej nową grę CD Projekt RED nie pojawił się wilk albo kot, tylko inny zwierzak. Ryś, bo o nim mowa, jest symbolem nieznanej wcześniej szkoły wiedźminów - innej niż ta, do której należał Geralt z Rivii. Co to nam mówi na temat nowej produkcji oraz możliwości pojawienia się w niej Ciri?