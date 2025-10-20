Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz

Ładowanie...

Nowy smartfon chińskiego producenta zostanie wyposażony w system głośników sygnowanych marką Bose. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w urządzeniu nie znalazły się aż trzy przetworniki. Takiego dodatkowego nie znajdziecie w żadnym innym nowoczesnym smartfonie.

Xiaomi uderzy basem. Prosto z telefonu

W większości urządzeń znajdziemy system stworzony z dwóch głośników - górnego i dolnego. Zdarzają się też abominacje takie jak iPhone Air wyposażone w jeden przetwornik. Na szczęście jest to rzadkość. Xiaomi Redmi K90 Pro Max (nazwa jest tak jakby znana) oprócz dwóch zwykłych zaoferuje także trzeci, który będzie grał rolę subwoofera.

Smartfon będzie mógł więc pochwalić się systemem 2.1 i to dostrojonym przez producenta sprzętu audio Bose. W praktyce będzie wyglądać to tak, że urządzenie zaoferuje znacznie lepsze możliwości muzyczne. Głośniki w telefonach są użytkowane bardzo często, ale w wielu modelach system dźwiękowy jest pozbawiony głębi i szczegółów. Zwykłe przetworniki czasami nie radzą sobie z niskimi tonami.

Dedykowany subwoofer w Xiaomi Redmi K90 Pro Max powinien rozwiązać ten problem. W teorii dźwięk z filmów, gier i muzyka powinny zyskać niemożliwą do uzyskania wcześniej głębię i moc. Klasyczne głośniki są rozmieszczane na dolnej i górnej krawędzi, i w większości modeli zawierają komory wypełnione malutkimi kulkami, które poprawiają akustykę i ogólną jakość dźwięku.

Gdzie natomiast znajdzie się dodatkowy subwoofer? Ten zostanie wpasowany w wyspę na aparaty, tuż obok obiektywów. To dobre miejsce na umiejscowienie trzeciego głośnika, ponieważ będzie trudno go zasłonić dłońmi, trzymając telefon w pozycji pionowej i poziomej. Sam moduł może być większy, ponieważ wyspa na aparaty dodatkowo wystaje z obudowy urządzenia. To zapewnia dodatkowe miejsce.

Trudno stwierdzić, czy zastosowanie dodatkowego głośnika sprawi, że będzie to jeden z najlepszych telefonów pod względem możliwości muzycznych. Mówi się, że iPhone’y i smartfony marki Asus oferują najlepsze systemy dźwiękowe. Xiaomi ma zatem trudnych przeciwników, ale dodatkowy głośnik może pomóc w stworzeniu urządzenia o podobnych możliwościach muzycznych.

Smartfon w Europie może pojawić się pod inną nazwą

W Europie seria Redmi K jest nieobecna. Zamiast tego urządzenia trafiają do nas pod inną nazwą: Xiaomi z dopiskiem T. Najnowszy Xiaomi 15T Pro to tak naprawdę Redmi K80 Ultra, a więc istnieje duża szansa, że nadchodzący K90 Pro Max z dodatkowym głośnikiem trafi także do Europy. Tyle że u nas nazywałby się Xiaomi 16T Pro. Sprzęt nie został jeszcze wprowadzony na rynek w Chinach - europejska premiera to kwestia następnego roku.

Oprócz wyróżniającego się zestawu muzycznego urządzenie będzie mogło pochwalić się także procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz stylistyką przypominającą dżinsy.

Albert Żurek 20.10.2025 20:13

