Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe

Sytuacja z mierną dostępnością trwa od momentu sklepowej premiery - ci, którzy nie zamówili sprzętu w przedsprzedaży, muszą szukać i kombinować. Na szczęście niektóre sklepy w miarę możliwości uzupełniają zapasy. Jeden model jest stale dostępny od ręki.

iPhone 17 - najtańszy iPhone sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Najtańszy tegoroczny iPhone 17 jest naprawdę dobrze wyceniony: kosztuje 3999 zł za wersję 256 GB. Przez fakt zastosowania dużych ulepszeń: ekranu o przekątnej 6,3 cala z odświeżaniem 120 Hz czy lepszych aparatów (na tyle i przodzie) urządzenie stało się znacznie bardziej opłacalne niż zeszłoroczny podstawowy iPhone 16.

Wariant 256 GB można kupić w kilku sklepach:

iPhone 17 Pro - nowy wygląd jest rozchwytywany

W nowym iPhone 17 Pro zastosowano głównie nowy wygląd - zrezygnowano z tytanowej obudowy na rzecz aluminiowego korpusu połączonego ze szkłem. Wielka wyspa nie należy do najpiękniejszych, ale to nie przeszkadza w sprzedaży. Cena zaczyna się od 5799 zł.

iPhone 17 Pro w wersjach 256 GB i 512 GB można kupić w paru miejscach:

iPhone 17 Pro Max - najtrudniejszy do zakupu

O ile iPhone’y 17 i 17 Pro jeszcze się pojawiają, większy 17 Pro Max jest bardzo trudny do kupienia. Szczególnie w podstawowej wersji z 256 GB wbudowanej pamięci na dane, która kosztuje 6299 zł - 500 zł więcej od zwykłego iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max kupimy w kilku wariantach - głównie wyższych:

iPhone Air - tego nikt nie chce, więc łatwo go kupić

Z najnowszych iPhone’ów najłatwiej jest kupić model z dopiskiem Air. Najsmuklejszy iPhone jest nie tylko smukły, ale też i drogi. Kosztuje 5299 zł i można go nabyć od ręki w większości sklepów.

iPhone Air 256 GB kupimy bez problemu w sklepach takich jak:

Albert Żurek 17.10.2025 11:30

