Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe
iPhone 17 jest trudno dostępnym towarem. Praktycznie wszystkie modele są wyprzedane. Jeśli już coś się pojawia, znika natychmiastowo. Sprawdźmy, gdzie można nabyć nowy telefon Apple’a.
Sytuacja z mierną dostępnością trwa od momentu sklepowej premiery - ci, którzy nie zamówili sprzętu w przedsprzedaży, muszą szukać i kombinować. Na szczęście niektóre sklepy w miarę możliwości uzupełniają zapasy. Jeden model jest stale dostępny od ręki.
iPhone 17 - najtańszy iPhone sprzedaje się jak ciepłe bułeczki
Najtańszy tegoroczny iPhone 17 jest naprawdę dobrze wyceniony: kosztuje 3999 zł za wersję 256 GB. Przez fakt zastosowania dużych ulepszeń: ekranu o przekątnej 6,3 cala z odświeżaniem 120 Hz czy lepszych aparatów (na tyle i przodzie) urządzenie stało się znacznie bardziej opłacalne niż zeszłoroczny podstawowy iPhone 16.
Wariant 256 GB można kupić w kilku sklepach:
- iPhone 17 256 GB niebieski w x-kom z dostawą na już;
- iPhone 17 256 GB czarny w Media Expert w wybranych sklepach offline;
- iPhone 17 256 GB niebieski w Media Markt z dostawa 08.11.2025.
iPhone 17 Pro - nowy wygląd jest rozchwytywany
W nowym iPhone 17 Pro zastosowano głównie nowy wygląd - zrezygnowano z tytanowej obudowy na rzecz aluminiowego korpusu połączonego ze szkłem. Wielka wyspa nie należy do najpiękniejszych, ale to nie przeszkadza w sprzedaży. Cena zaczyna się od 5799 zł.
iPhone 17 Pro w wersjach 256 GB i 512 GB można kupić w paru miejscach:
- iPhone 17 Pro 256 GB pomarańczowy w x-kom z dostawą na już;
- iPhone 17 Pro 512 GB pomarańczowy w Media Expert z dostawą na już;
- iPhone 17 Pro 256 GB granatowy w Media Markt z dostawą na 06.11;
- iPhone 17 Pro 256 GB pomarańczowy w Media Markt z dostawą na 06.11;
iPhone 17 Pro Max - najtrudniejszy do zakupu
O ile iPhone’y 17 i 17 Pro jeszcze się pojawiają, większy 17 Pro Max jest bardzo trudny do kupienia. Szczególnie w podstawowej wersji z 256 GB wbudowanej pamięci na dane, która kosztuje 6299 zł - 500 zł więcej od zwykłego iPhone 17 Pro.
iPhone 17 Pro Max kupimy w kilku wariantach - głównie wyższych:
- iPhone 17 Pro Max 256 GB niebieski w x-kom z dostawą na już;
- iPhone 17 Pro Max 256 GB niebieski w Media Expert w wybranych sklepach;
- iPhone 17 Pro Max 2 TB pomarańczowy (10299 zł) w Media Markt na już;
- iPhone 17 Pro Max 2 TB srebrny w electro na już.
iPhone Air - tego nikt nie chce, więc łatwo go kupić
Z najnowszych iPhone’ów najłatwiej jest kupić model z dopiskiem Air. Najsmuklejszy iPhone jest nie tylko smukły, ale też i drogi. Kosztuje 5299 zł i można go nabyć od ręki w większości sklepów.
iPhone Air 256 GB kupimy bez problemu w sklepach takich jak:
- iPhone Air 256 GB czarny w x-kom z dostawą na już;
- iPhone Air 256 GB biały w x-kom z dostawą na już;
- iPhone Air 256 GB czarny w Media Expert z dostawą na już;
- iPhone Air 256 GB biały w Media Expert z dostawą na już.
