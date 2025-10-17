REKLAMA
Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe

iPhone 17 jest trudno dostępnym towarem. Praktycznie wszystkie modele są wyprzedane. Jeśli już coś się pojawia, znika natychmiastowo. Sprawdźmy, gdzie można nabyć nowy telefon Apple’a.

Albert Żurek
Sytuacja z mierną dostępnością trwa od momentu sklepowej premiery - ci, którzy nie zamówili sprzętu w przedsprzedaży, muszą szukać i kombinować. Na szczęście niektóre sklepy w miarę możliwości uzupełniają zapasy. Jeden model jest stale dostępny od ręki.

iPhone 17 - najtańszy iPhone sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Najtańszy tegoroczny iPhone 17 jest naprawdę dobrze wyceniony: kosztuje 3999 zł za wersję 256 GB. Przez fakt zastosowania dużych ulepszeń: ekranu o przekątnej 6,3 cala z odświeżaniem 120 Hz czy lepszych aparatów (na tyle i przodzie) urządzenie stało się znacznie bardziej opłacalne niż zeszłoroczny podstawowy iPhone 16.

Wariant 256 GB można kupić w kilku sklepach:

iPhone 17 Pro - nowy wygląd jest rozchwytywany

W nowym iPhone 17 Pro zastosowano głównie nowy wygląd - zrezygnowano z tytanowej obudowy na rzecz aluminiowego korpusu połączonego ze szkłem. Wielka wyspa nie należy do najpiękniejszych, ale to nie przeszkadza w sprzedaży. Cena zaczyna się od 5799 zł. 

iPhone 17 Pro w wersjach 256 GB i 512 GB można kupić w paru miejscach:

iPhone 17 Pro Max - najtrudniejszy do zakupu

O ile iPhone’y 17 i 17 Pro jeszcze się pojawiają, większy 17 Pro Max jest bardzo trudny do kupienia. Szczególnie w podstawowej wersji z 256 GB wbudowanej pamięci na dane, która kosztuje 6299 zł - 500 zł więcej od zwykłego iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max kupimy w kilku wariantach - głównie wyższych:

iPhone Air - tego nikt nie chce, więc łatwo go kupić

Z najnowszych iPhone’ów najłatwiej jest kupić model z dopiskiem Air. Najsmuklejszy iPhone jest nie tylko smukły, ale też i drogi. Kosztuje 5299 zł i można go nabyć od ręki w większości sklepów.

iPhone Air 256 GB kupimy bez problemu w sklepach takich jak:

Albert Żurek
17.10.2025 11:30
