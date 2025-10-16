iPhone robi najlepsze selfie. Hejterzy narzekają, ale taka prawda

Ładowanie...

Nie jest tajemnicą, że smartfony Apple’a charakteryzują się bardzo dobrymi możliwościami fotograficznymi, niezależnie czy mówimy o tych robionych tylnym zestawem, czy przednimi modułami. Najlepszym smartfonem do zwykłych zdjęć jest obecnie Huawei Pura 80 Ultra (który zaraz trafi do Polski), ale do selfie mamy lepszy sprzęt.

iPhone 17 Pro (Max) najlepszym smartfonem do zdjęć selfie. Pokonał wszystkich innych.

Dotychczas liderem w rankingu smartfonów z najlepszymi aparatami do selfie autorstwa DXOMark był iPhone 16 Pro Max. Nie bez powodu osoby tworzące treści do internetu chętnie wybierają smartfony Apple’a, które zastępują mniej wielofunkcyjne aparaty kompaktowe. Urządzenie uzyskało wynik 151 punktów - identyczny jak Honor Magic 6 Pro.

Natomiast nowym liderem w rankingu jest iPhone 17 Pro, który w teście selfie DXOMark zebrał aż 154 punkty, które łączą wynik możliwości zdjęć oraz nagrywania wideo przednią kamerką. Twórcy rankingu podkreślają, że najlepszy iPhone może pochwalić się precyzyjną ekspozycją, szerokim zakresem dynamiki, dobrym odwzorowaniem kolorów, wzorowym autofocusem oraz głębią ostrości na zdjęciach i filmach.

Apple w nowych iPhone’ach 17 (Pro) zastosował nowy moduł przedni, składający się z obiektywu o jasności f/1.9 i matrycy o rozdzielczości 18 Mpix nazwany Center Stage.

Czujnik jest kwadratowy, a więc oferuje funkcję automatycznego obracania między orientacją poziomą i pionową. Nie trzeba zatem fizycznie obracać iPhone’a. Aparat ma możliwość samodzielnego ustawienia pola widzenia w zależności od tego, co chcemy fotografować: czy jest to indywidualne selfie, czy grupowe. Rozwiązanie ulepsza kadrowanie - gdy obiektyw wykryje więcej osób, widok zostaje rozszerzony. Oczywiście mamy też opcję ręcznego obrotu oraz ręcznego przybliżenia.

Natomiast w przypadku filmów nagrywanych iPhonem 17 Pro nowością jest tryb akcji (Action Mode), który we wcześniejszych modelach był dostępny tylko na tylnych aparatach iPhone’ów 14 Pro (15 Pro i 16 Pro). Rozwiązanie działa w taki sposób, że zapewnia lepszą stabilizację podczas nagrywania bardziej dynamicznych scen. Apple ulepszył także algorytmy - to połączenie ma gwarantować znacznie lepszą ogólną jakość kamery selfie w iPhone’ach.

Oczywiście testy DXOMark są przeprowadzane w określonych warunkach i metodologia może nie zawsze pokrywać się z codziennym scenariuszem korzystania ze smartfonów przez przeciętnego użytkownika. Osobiście nie patrzyłbym jednak na punkty i liczby, a raczej kwestię tego, że określony model oferuje lepsze możliwości fotograficzne od innych urządzeń. Bezpośrednie porównanie kilku urządzeń zapewnia najwięcej informacji i pozwala wyciągnąć najwięcej wniosków.

Albert Żurek 16.10.2025 19:14

