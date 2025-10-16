REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami

iPhone 18 Pro ma wreszcie zerwać z drobnymi ulepszeniami i wprowadzić zmienną przysłonę w aparacie. To kluczowa zmiana, która da fotografom prawdziwą, optyczną kontrolę nad głębią ostrości, a nie tylko jej cyfrową symulację.

Oliwier Nytko
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a 18 Pro. Czekam na to od lat
REKLAMA

Ewolucja aparatów w iPhone'ach to historia postępu, w którym oprogramowanie odgrywało kluczową rolę. Począwszy od przełomu, jakim był iPhone 4, Apple skupiał się na stopniowym ulepszaniu sprzętu i maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału przez fotografię obliczeniową.

Modele takie jak iPhone 7 Plus pobudziły rynek podwójnym aparatem i trybem portretowym, który cyfrowo symulował efekt bokeh. To właśnie software, napędzany coraz mocniejszymi procesorami, stawał się cichym bohaterem.

REKLAMA

Ostatnie generacje kontynuowały tę strategię. iPhone 11 Pro wprowadził system trzech obiektywów z trybem nocnym, a iPhone 12 Pro dodał skaner LiDAR i format ProRAW. Następnie zobaczyliśmy większe matryce i zaawansowany teleobiektyw peryskopowy w iPhonie 15 Pro Max. Każdy z tych kroków był dowodem na moc połączenia sprzętu i oprogramowania, ale przypominał wspinaczkę po tych samych schodach. Teraz Apple szykuje się do przeskoczenia kilku stopni naraz. Oby tylko się nie potknął.

Przełom w aparacie iPhone'a 18 Pro

iphone 17 pro max 00001
iPhone 17 Pro Max to król fotografii

Główną nowością, o której donoszą liczne źródła, w tym analityk Ming-Chi Kuo oraz koreański ETNews, ma być wprowadzenie obiektywu ze zmienną przysłoną w głównym aparacie iPhone'a 18 Pro i 18 Pro Max. Obecnie wszystkie modele, od iPhone'a 14 Pro do 17 Pro, posiadają stałą przysłonę (odpowiednio f/1,78, f/2,2 oraz f/2,8), co oznacza, że obiektyw jest zawsze w pełni otwarty. Zmienna przysłona pozwoliłaby na fizyczną regulację ilości światła docierającego do matrycy.

Przede wszystkim, da użytkownikom znacznie większą kontrolę nad głębią ostrości. Będzie można uzyskać płytką głębię (rozmyte tło) w sposób optyczny, a nie tylko symulowany przez tryb portretowy, co przełoży się na bardziej naturalny efekt bokeh. 

Z drugiej strony, przymknięcie przysłony pozwoli uzyskać dużą głębię ostrości, co jest idealne w fotografii krajobrazowej, gdzie chcemy, aby cały kadr był idealnie ostry. Funkcja ta będzie miała również kluczowe znaczenie dla filmowców, eliminując w wielu sytuacjach potrzebę korzystania z dodatkowych akcesoriów w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu.

Dostawcy są już gotowi

Zgodnie z doniesieniami, Apple finalizuje już plany i rozmawia z dostawcami komponentów. Za produkcję modułu mają odpowiadać m.in. LG Innotech i Foxconn. Co ciekawe, Samsung eksperymentował z podobną technologią w modelach Galaxy S9 i S10, ale porzucił ją ze względu na wzrost grubości aparatu i koszty. Apple, wprowadzając to rozwiązanie, prawdopodobnie znalazł sposób na ominięcie tych problemów.

Chociaż zmienna przysłona jest główną gwiazdą przecieków, mówi się także o innych ulepszeniach. Informatorzy wspominają o mniejszej Dynamicznej Wyspie, co ma być krokiem w stronę całkowitego ukrycia sensorów Face ID pod ekranem. Całość ma napędzać nowy, wydajniejszy czip A20 Pro oraz autorski modem 5G od Apple.

Przeczytaj więcej o nowych produktach od Apple:

REKLAMA

Nareszcie konkretna zmiana

Wprowadzenie zmiennej przysłony to coś więcej niż kolejna iteracyjna poprawka. To niebagatelna zmiana, która daje fotografom narzędzie do świadomego kreowania obrazu, a nie tylko polegania na algorytmach. To ruch w stronę prawdziwie "profesjonalnego" sprzętu, który nie tylko robi świetne zdjęcia w trybie automatycznym, ale także oferuje manualną kontrolę tym, którzy wiedzą, jak z niej skorzystać.

Połączenie niezłej optyki ze zmienną przysłoną z potęgą fotografii obliczeniowej Apple ma potencjał, by stworzyć aparat kompletny – potężny w rękach amatora i elastyczny w rękach profesjonalisty. I to jest kierunek, który naprawdę ekscytuje.

REKLAMA
Oliwier Nytko
16.10.2025 07:19
Tagi: Aparaty fotograficzneAppleiPhoneSmartfonyTelefon z dobrym aparatem
Najnowsze
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA