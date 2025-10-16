Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
iPhone 18 Pro ma wreszcie zerwać z drobnymi ulepszeniami i wprowadzić zmienną przysłonę w aparacie. To kluczowa zmiana, która da fotografom prawdziwą, optyczną kontrolę nad głębią ostrości, a nie tylko jej cyfrową symulację.
Ewolucja aparatów w iPhone'ach to historia postępu, w którym oprogramowanie odgrywało kluczową rolę. Począwszy od przełomu, jakim był iPhone 4, Apple skupiał się na stopniowym ulepszaniu sprzętu i maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału przez fotografię obliczeniową.
Modele takie jak iPhone 7 Plus pobudziły rynek podwójnym aparatem i trybem portretowym, który cyfrowo symulował efekt bokeh. To właśnie software, napędzany coraz mocniejszymi procesorami, stawał się cichym bohaterem.
Ostatnie generacje kontynuowały tę strategię. iPhone 11 Pro wprowadził system trzech obiektywów z trybem nocnym, a iPhone 12 Pro dodał skaner LiDAR i format ProRAW. Następnie zobaczyliśmy większe matryce i zaawansowany teleobiektyw peryskopowy w iPhonie 15 Pro Max. Każdy z tych kroków był dowodem na moc połączenia sprzętu i oprogramowania, ale przypominał wspinaczkę po tych samych schodach. Teraz Apple szykuje się do przeskoczenia kilku stopni naraz. Oby tylko się nie potknął.
Przełom w aparacie iPhone'a 18 Pro
Główną nowością, o której donoszą liczne źródła, w tym analityk Ming-Chi Kuo oraz koreański ETNews, ma być wprowadzenie obiektywu ze zmienną przysłoną w głównym aparacie iPhone'a 18 Pro i 18 Pro Max. Obecnie wszystkie modele, od iPhone'a 14 Pro do 17 Pro, posiadają stałą przysłonę (odpowiednio f/1,78, f/2,2 oraz f/2,8), co oznacza, że obiektyw jest zawsze w pełni otwarty. Zmienna przysłona pozwoliłaby na fizyczną regulację ilości światła docierającego do matrycy.
Przede wszystkim, da użytkownikom znacznie większą kontrolę nad głębią ostrości. Będzie można uzyskać płytką głębię (rozmyte tło) w sposób optyczny, a nie tylko symulowany przez tryb portretowy, co przełoży się na bardziej naturalny efekt bokeh.
Z drugiej strony, przymknięcie przysłony pozwoli uzyskać dużą głębię ostrości, co jest idealne w fotografii krajobrazowej, gdzie chcemy, aby cały kadr był idealnie ostry. Funkcja ta będzie miała również kluczowe znaczenie dla filmowców, eliminując w wielu sytuacjach potrzebę korzystania z dodatkowych akcesoriów w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu.
Dostawcy są już gotowi
Zgodnie z doniesieniami, Apple finalizuje już plany i rozmawia z dostawcami komponentów. Za produkcję modułu mają odpowiadać m.in. LG Innotech i Foxconn. Co ciekawe, Samsung eksperymentował z podobną technologią w modelach Galaxy S9 i S10, ale porzucił ją ze względu na wzrost grubości aparatu i koszty. Apple, wprowadzając to rozwiązanie, prawdopodobnie znalazł sposób na ominięcie tych problemów.
Chociaż zmienna przysłona jest główną gwiazdą przecieków, mówi się także o innych ulepszeniach. Informatorzy wspominają o mniejszej Dynamicznej Wyspie, co ma być krokiem w stronę całkowitego ukrycia sensorów Face ID pod ekranem. Całość ma napędzać nowy, wydajniejszy czip A20 Pro oraz autorski modem 5G od Apple.
Nareszcie konkretna zmiana
Wprowadzenie zmiennej przysłony to coś więcej niż kolejna iteracyjna poprawka. To niebagatelna zmiana, która daje fotografom narzędzie do świadomego kreowania obrazu, a nie tylko polegania na algorytmach. To ruch w stronę prawdziwie "profesjonalnego" sprzętu, który nie tylko robi świetne zdjęcia w trybie automatycznym, ale także oferuje manualną kontrolę tym, którzy wiedzą, jak z niej skorzystać.
Połączenie niezłej optyki ze zmienną przysłoną z potęgą fotografii obliczeniowej Apple ma potencjał, by stworzyć aparat kompletny – potężny w rękach amatora i elastyczny w rękach profesjonalisty. I to jest kierunek, który naprawdę ekscytuje.