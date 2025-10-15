Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer

Ładowanie...

Sercem nowego iPada Pro jest procesor Apple M5, wyprodukowany w ulepszonej 3-nanometrowej technologii TSMC N3P. Układ korzysta z zaawansowanej technologii SoIC (System on Integrated Chip), która pozwala na trójwymiarowe układanie chipów, co przekłada się na lepsze odprowadzanie ciepła i mniejsze straty energii.

To ma konkretne przełożenie na praktyczne zastosowania. Montaż wideo w 4K, rendering modeli 3D w aplikacjach takich jak Procreate czy nawet uruchamianie lokalnych modeli sztucznej inteligencji - wszystko to powinno działać zauważalnie płynniej i szybciej. Apple określa M5 jako największy krok naprzód w AI dla urządzeń mobilnych.

REKLAMA

iPad Pro M5

Czytaj też:

RAM w końcu bez kompromisów

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian jest ujednolicenie ilości pamięci RAM we wszystkich konfiguracjach. Nowy iPad Pro z M5 otrzymuje minimum 12 GB pamięci operacyjnej już w podstawowych wersjach. To ogromna zmiana w porównaniu z modelem M4, gdzie podstawowe wersje miały tylko 8 GB, a 16 GB było zarezerwowane dla droższych wariantów z 1 TB lub 2 TB pamięci.

iPad Pro z M5

Więcej RAM-u to nie tylko marketingowy chwyt. To realna różnica dla osób pracujących z wieloma aplikacjami jednocześnie, korzystających z funkcji Stage Manager w iPadOS czy uruchamiających zaawansowane narzędzia do edycji wideo lub audio. W przypadku Apple Intelligence, gdzie funkcje AI działają bezpośrednio na urządzeniu, dodatkowa pamięć operacyjna staje się absolutną koniecznością, nie luksusem.

Neural Engine – sztuczna inteligencja na sterydach

Neural Engine w chipie M5 przeszedł znaczące ulepszenia. Poprzednik - M4 - osiągał 38 TOPS (trylionów operacji na sekundę) - ponad dwukrotnie więcej niż M3. M5 ma kontynuować tę tendencję, oferując jeszcze większą moc do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

W praktyce oznacza to szybsze przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, lepsze rozpoznawanie obiektów, wydajniejsze działanie funkcji językowych Siri oraz błyskawiczne generowanie obrazów z tekstu w aplikacjach takich jak Draw Things czy LM Studio. Apple wyraźnie stawia na AI jako kluczowy element doświadczeń użytkownika, a M5 jest do tego idealnie przygotowany.

OLED - piękno, które już znamy

Pod względem wyświetlacza nowy iPad Pro pozostaje wierny rozwiązaniom wprowadzonym w modelu M4. Oznacza to kontynuację wykorzystania technologii tandem OLED, która zapewnia głęboką czerń, żywe kolory i spektakularny kontrast na poziomie 2 000 000:1. Ekrany produkowane wspólnie przez Samsung Display i LG Display oferują jasność SDR do 1000 nitów i szczytową jasność HDR wynoszącą 1600 nitów.

iPad Pro z M5

Nie ma tu rewolucji, bo i po co 0 wyświetlacz iPada Pro M4 już teraz należy do najlepszych na rynku tabletów. Zastosowanie OLED w iPadzie Pro było przełomem samo w sobie, zapewniającym doskonałe odwzorowanie kolorów dla grafików, fotografów i montażystów wideo. Nowy model kontynuuje tę filozofię.

Apple konsekwentnie trzyma się sprawdzonego designu. Nowy iPad Pro M5 zachowuje smukłą sylwetkę, minimalistyczną estetykę i pojedynczy aparat z tyłu.

Ceny i dostępność w Polsce

iPad Pro 11 cali w podstawowej konfiguracji (256 GB) kosztuje od 5000 zł, podczas gdy wersja 13-calowa zaczyna się od 6500 zł. Wyższe pojemności pamięci (512 GB, 1 TB, 2 TB) oraz opcjonalny modem 5G (dopłata tysiąc złotych) podnoszą cenę.

iPad Pro M5

Przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze zamówienia mają być realizowane między 22 a 23 października. Nowy iPad Pro jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki dla polskich klientów.

Technologia produkcji - TSMC i 3-nanometrowa magia

Zaawansowana technologia produkcji TSMC N3P to kluczowy element sukcesu M5. Trzecia generacja 3-nanometrowego procesu produkcyjnego oferuje około 5 proc. wzrostu wydajności oraz 5-10 proc. lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do poprzedniej generacji. To może brzmieć skromnie, ale w świecie półprzewodników każdy procent ma znaczenie.

iPad Pro z M5

Apple początkowo rozważał przejście na jeszcze bardziej zaawansowaną technologię 2 nm, ale ostatecznie zdecydował się pozostać przy 3 nm ze względu na koszty. Mimo to, dzięki zastosowaniu technologii SoIC-mH (System on Integrated Chip - molding Horizontal), która pozwala na lepsze łączenie chipów miedzianymi złączami i efektywniejsze zarządzanie ciepłem, M5 oferuje imponującą wydajność przy zachowaniu energooszczędności.

iPadOS 26 - oprogramowanie na miarę sprzętu

Nowy iPad Pro będzie działał pod kontrolą iPadOS-a 26, który został zaprojektowany z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości chipu M5. System przyniesie ulepszone funkcje wielozadaniowości, lepszą integrację z Apple Intelligence oraz nowe możliwości dla profesjonalnych aplikacji.

iPad Pro z M5

Warto pamiętać, że wydajność sprzętowa to tylko połowa sukcesu - dopiero odpowiednio zoptymalizowany system operacyjny pozwala wykorzystać pełny potencjał tak mocnego procesora. Apple od lat wyróżnia się w tym zakresie, a iPadOS 26 ma być kolejnym krokiem w stronę zacierania granicy między tabletem a pełnoprawnym komputerem roboczym.

Czy warto czekać i czy warto kupić?

To pytanie, które zadaje sobie każdy potencjalny kupujący. Jeśli posiadasz iPada Pro z chipem M1 lub starszego to upgrade do M5 będzie absolutnie odczuwalny - zarówno w codziennych zadaniach, jak i w profesjonalnych zastosowaniach. Różnica w wydajności, ilości RAM-u i funkcjach AI będzie znacząca.

Dla właścicieli iPada Pro M4 sprawa wygląda inaczej. Choć M5 jest szybszy to różnica nie jest aż tak dramatyczna, by uzasadniać wymianę po zaledwie kilkunastu miesiącach. M4 nadal pozostaje niezwykle wydajnym urządzeniem, które poradzi sobie z niemal wszystkim. Wyjątkiem mogą być osoby, dla których dodatkowa pamięć RAM w podstawowych konfiguracjach ma kluczowe znaczenie.

REKLAMA

Jeśli natomiast dopiero planujesz zakup iPada Pro to nie ma sensu czekać na kolejną generację. M5 zapewnia moc, która będzie aktualna przez co najmniej kilka lat. To urządzenie dla profesjonalistów, którzy potrzebują mobilnej mocy obliczeniowej na najwyższym poziomie - grafików, montażystów, programistów, muzyków i wszystkich, którzy traktują tablet jako poważne narzędzie pracy.

Apple udowadnia raz jeszcze, że potrafi wyprzedzić konkurencję o kilka długości. iPad Pro z chipem M5 to urządzenie, które nie tylko spełnia dzisiejsze potrzeby użytkowników, ale jest przygotowane na wyzwania przyszłości - zwłaszcza te związane ze sztuczną inteligencją i profesjonalnymi zastosowaniami mobilnymi. Tablet na turbosterydach? Zdecydowanie. I to takich, których konkurencja może tylko pozazdrościć.

REKLAMA

Maciej Gajewski 15.10.2025 15:49

Ładowanie...