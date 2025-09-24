Ładowanie...

Już w ubiegłym tygodniu producent wprowadził do sprzedaży zegarki z serii Watch GT 6 (Pro), które objęto promocją z rabatem do 200 zł. Teraz pora na bardziej zaawansowany model - Huawei Watch Ultimate 2. Będzie można kupić go już na początku przyszłego miesiąca.

REKLAMA

Huawei Watch Ultimate 2 niebawem w sprzedaży. 250 zł promocji na start

Sklepowa premiera Huawei Watch Ultimate 2 została zaplanowana na 6 października 2025 r. Producent już teraz uruchomił promocję, w ramach której można obniżyć cenę urządzenia o 250 zł. Co trzeba zrobić?

Wystarczy zapisać się do newslettera na stronie sklepu Huawei, podając swój adres e-mail i akceptując regulamin oraz zgodę na spersonalizowane oferty. W dniu premiery - 6.10.2025 r. - Huawei wyśle kupon obniżający cenę urządzenia o 250 zł. Kod rabatowy będzie ważny do 9 listopada 2025 r., wyłącznie na zakup nadchodzącego zegarka Huawei Watch Ultimate 2.

SPRAWDŹ OFERTĘ Huawei Watch Ultimate 2 - kod rabatowy Huawei

Będzie też tablet Huawei MatePad 12 X 2025

Promocją objęto także nowy tablet Huawei MatePad 12 X 2025. Sprzęt wyposażony w świetny ekran PaperMatte o matowym wykończeniu przypominającym papier. Mieliśmy już okazję sprawdzić go na żywo - pierwsze wrażenia z korzystania wypadły naprawdę pozytywnie. Premiera urządzenia również jest zaplanowana na 6 października.

Tu zasada jest identyczna - zapis do newslettera do 5.10.2025 r. gwarantuje otrzymanie kodu rabatowego na 250 zł. Kupon będzie jednak ważny tylko do 2 listopada 2025 r. Będzie można go wykorzystać wyłącznie przy zakupie Huawei MatePad 12 X 2025.

SPRAWDŹ OFERTĘ Huawei MatePad 12 X 2025 - kod rabatowy Huawei

Oba kupony będą naliczane przed dokonaniem zakupu, w koszyku w sklepie internetowym Huawei. Kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami rabatowymi. Obecnie nie wiemy, ile będą kosztować nowe urządzenia. Poprzednia generacja MatePada 12 X 2024 kosztowała ok. 2100 zł, a zegarek Huawei Watch Ultimate 1 ok. 4000 zł. Tym razem ceny powinny być podobne.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Huawei przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 24.09.2025 13:32

Ładowanie...