Widziałem Huawei MatePad 12 X 2025. Mówią, że jest jak komputer

Wśród nowości prosto ze stolicy Francji są m.in. nowe zegarki Huawei Watch GT 6 (Pro), Watch Ultimate 2 czy słuchawki FreeBuds 7i. Producent jednak słynie z tworzenia tabletów z różnych segmentów cenowych, a więc i na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć nowego modelu. Czym może pochwalić się nowy MatePad 12 X 2025?

Huawei MatePad 12 X 2025. Tablet z matowym ekranem przypominający laptopa

Tegoroczne wydanie MatePad 12 X zostało wyposażone w duży, 12-calowy wyświetlacz o świetnych parametrach: rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, jasności do 1000 nitów czy częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Podczas krótkiego korzystania z urządzenia tuż po premierze moją uwagę zwróciła jednak inna kwestia: matowa powłoka ekranu PaperMatte.

Huawei integruje to rozwiązanie w swoich tabletach już od dłuższego czasu i przyznam się, że jestem jego wielkim fanem. Struktura ekranu przypomina papier - jest zatem przyjemna w dotyku. Największą zaletą tej technologii jest fakt, że eliminuje większość odbić (np. ze słońca), zwiększając czytelność na zewnątrz oraz powoduje mniejsze zmęczenie oczu.

Za wydajność urządzenia ma odpowiadać autorski procesor połączony z nawet 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane. Producent podczas prezentacji chwalił się, że w środku zastosował ulepszony system odprowadzania ciepła, dzięki któremu tablet ma być nawet 27 proc. potężniejszy niż model z ubiegłego roku.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o nowym MatePad 12 X 2025? To, że został wyposażony w akumulator o pojemności 10 100 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W. Na tylnym panelu został wyposażony w jeden aparat 50 Mpix do np. skanowania dokumentów, natomiast z przodu znalazł się moduł 8 Mpix służący do wideorozmów. Dodam, że urządzenie obsługuje też najnowszy standard WiFi 7 oraz Bluetooth 5.2 do łączności bezprzewodowych.

Niezwykle ważnym elementem tabletu jest jego obudowa. Ta oczywiście została wykonana z metalu, jej wymiary to 183 x 270 x 5,9 mm. Sprzęt jest zatem smukły: niemal tak, jak iPhone 17 Air. Całość waży ok. 555 g - nie jest zatem ciężka. Z dodatkowych kwestii warto wspomnieć, że nowy model został wyposażony w zestaw sześciu głośników i dwóch mikrofonów.

Najbardziej zaskoczyło mnie jednak to, że Huawei chce, aby ten tablet działał niczym laptop. Nie bez powodu podczas prezentacji urządzenie było sparowane z etui z klawiaturą, która ma istotnie pomóc w korzystaniu z MatePada 12 X 2025 jako laptopa. Sprawność pisania na klawiaturze ekranowej tabletu nie jest tak dobra, jak z fizycznymi klawiszami. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że sprzęt faktycznie może być wykorzystywany jako mała i lekka maszynka do notowania.

Wraz z MatePad 12 X 2025 pokazano też rysik Huawei M-Pencil Pro

Gdyby tego było mało, Huawei pozwala zwiększyć możliwość tabletu za pomocą nowego rysika M-Pencil Pro. Ten ma być jeszcze bardziej zaawansowany niż dotychczasowa 3. generacja M-Pencila. Producent na premierze chwalił się, że sprzęt oferuje wyższą precyzję pisania i rysowania. Został też wyposażony w dodatkowy przycisk oraz wspiera kilka ciekawych funkcji: natychmiastowe wywołanie aplikacji czy wywołanie niektórych narzędzi w aplikacji GoPaint służącej do tworzenia treści.

Oznacza to, że z MatePada 12 X 2025 można korzystać zarówno w trybie laptopa z użyciem fizycznej klawiatury (np. do notowania), jak i klasycznego tabletu np. do rysowania. Osobiście widzę spore możliwości tego urządzenia w rękach studentów różnych kierunków.

Albert Żurek 19.09.2025 22:39

