Huawei Watch GT6 w 11 odsłonach. Jakie są wersje i za ile je kupisz?

Huawei zaprezentował właśnie w stolicy mody swoje nowe gadżety z kategorii technologii ubieralnej. W ofercie pojawiło się łącznie aż 11 inteligentnych zegarków z serii Huawei Watch GT6 i GT6 Pro. Co potrafią, czym się od siebie różnią i ile dokładnie kosztują? Już to wiemy.

Piotr Grabiec
huawei watch gt 2025
Huawei szczyci się tym, że jest jedną z wiodących marek na rynku technologii ubieralnej, w tym w Polsce. W ofercie firmy można znaleźć całe mrowie zarówno bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, jak i smartwatchy. Ta ostatnia kategoria poszerzyła się właśnie o kolejne modele, w tym aż 11 z serii GT6 i GT6 Pro.

Huawei Watch GT6 - co nowego?

Mamy tu przede wszystkim większe ekrany, a ten z modelu w rozmiarze 46 mm jest niemal 1,5-calowy. Pod nim w obudowie udało się zmieścić zaś spory akumulator. Ma on zapewniać o tydzień dłuższy czas pracy w porównaniu do poprzednika, który i tak już imponował szacowanymi dwoma tygodniami pracy na jednym ładowaniu.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-2025-2.jpg
1/2
photophoto
Huawei prezentował oficjalnie swoje nowe zegarki w Paryżu

Do tego dochodzą oczywiście nowe funkcje związane z monitorowaniem parametrów zdrowotnych oraz aktywności sportowej, w tym np. treningów na rowerze. Pojawił się tu również system lokalizacji Huawei Sunflower, który zapewnia dokładniejsze dane GPS, w tym dotyczące dystansu i tempa, niż poprzednio oraz nowy system mocowania pasków, dzięki któremu gadżet lepiej przywiera do nadgarstka.

Huawei Watch GT6 - dostępne wersje i ceny

Bazowy model tego zegarka dostępny jest w dwóch rozmiarach. Jeden z nich ma kopertę o wielkości 46 mm, a drugi - 41 mm (z mniejszym wyświetlaczem i akumulatorem zapewniającym nieco krótszy czas działania z dala od gniazdka). Oba rozmiary nie są przy tym dostępne w tych samych wersjach kolorystycznych.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-gt6-41-mm-1.jpeg
1/3
photophotophoto
Huawei Watch GT6 41 mm

Huawei Watch GT6 41 mm sprzedawany jest w pięciu wersjach z kopertą ze stali szlachetnej. Pierwszy z nich, czyli Elegant z bransoletą mediolańską wyceniono na 1299 zł. Cztery pozostałe, czyli fioletowy, Classic, Elite i brązowy kosztują 1099 zł, przy czym te dwa ostatnie będą dostępne tylko na stronie Huaweia. W ramach promocji na start, która potrwa do 26 października, będzie można kupić je o 150 zł taniej.

A co z Huawei Watch GT6 46 mm? Tutaj mamy srebrne koperty z tytanu i dostępne są trzy warianty różniące się zapinką: brązowa (skóra kompozytowa) oraz zielona i czarna (fluoroelastomer). Każdy z modeli kosztuje 1099 zł i nie ma wariantów dostępnych wyłącznie na stronie internetowej firmy - każdy z nich trafi do sklepów z elektroniką i partnerów handlowych marki Huawei. Również i w tym przypadku możemy liczyć na zniżkę w wysokości 150 zł w ramach promocji na start.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-46-mm-01.jpeg
1/8
photophotophotophotophotophotophotophoto
Huawei Watch GT6 (Pro) w wersji 46 mm

Ofertę uzupełniają smarwatche Huawei Watch GT6 Pro.

W przypadku tych modeli koperta również nie jest wykonana ze stali szlachetnej, tylko z tytanu i zegarki dostępne są wyłącznie w rozmiarze 46 mm zapewniającym te same 3 tygodnie pracy na jednym ładowaniu, co bazowy Huawei Watch GT6 z kopertą o takich samych gabarytach. Mamy trzy wersje:

  • Huawei Watch GT6 Pro Elite: srebrny z tytanowym paskiem za 1999 zł;
  • Huawei Watch GT6 Pro Safari: srebrny z brązowym paskiem z plecionki za 1599 zł;
  • Huawei Watch GT6 Pro Active: ciemnografitowy z czarnym fluoroelastomerowym paskiem za 1599 zł.

Również i w przypadku modeli z linii Huawei Watch GT6 Pro możemy skorzystać z promocji premierowej, która tak samo jak w przypadku Huawei Watch GT6 potrwa do 26 października, ale zniżka jest większa. Wszystkie trzy modele można kupić na start za dwie stówki taniej, niż wynosi ich cena katalogowa.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-ultimate-2-0.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto
Huawei Watch Ultimate 2

Premiera zegarków Huawei Watch GT6 to zresztą nie koniec.

Już na początku tego miesiąca informowaliśmy o tym, że Huawei Watch D2 doczekał się nowej, niebieskiej wersji kolorystycznej. Do tego posiadacze tych smartwatchy dostali aktualizację, dzięki której zegarek nauczył się wykrywać arytmię. Potaniał też, niezależnie od wersji kolorystycznej, do 1499 zł.

Huawei zapowiedział również w Paryżu premierę topowego zegarka dla najbardziej wymagających sportowców, którym jest Huawei Watch Ultimate 2 (poświęcimy mu zresztą osobny tekst). Trafi on do sprzedaży w naszym kraju 6 października.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

Nie znamy co prawda jeszcze polskiej ceny Huawei Watch Ultimate 2, ale w nowej czarnej wersji kolorystycznej ma kosztować na naszym kontynencie 899 eu. Znany z poprzednika wariant niebiesko-biały wyceniono z kolei na 999 eu.

A co ze słuchawkami? W ubiegłym tygodniu do oferty firmy trafiły budżetowe słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC, a teraz dołącza do nich średniopółkowy zestaw słuchawkowy Huawei FreeBuds 7i (naturalnie również z ANC). Ich ceny to odpowiednio 249 zł i 599 zł (a w promocji na start są stówkę tańsze).

Piotr Grabiec
19.09.2025 15:00
Tagi: HuaweiSmartwatch
