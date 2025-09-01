/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać

Kupiłeś zegarek Huawei Watch D2? No to pora na aktualizację, bo nauczył się nowej sztuczki. A co, jeśli nie masz? To teraz kupisz go taniej i w nowym kolorze.

Piotr Grabiec
huawei-watch-d2-niebieski-cena-promocja-aktualizacja
REKLAMA

Huawei szykuje się do premiery swoich nowych zegarków dla sportowców z linii Watch GT6, ale to nie jedyna nowość, jaką chińska firma przygotowała dla swoich klientów na wrzesień. Mamy dobrą wiadomość dla osób, które zdecydowały się na smartwatch z tej niższej półki cenowej, którym jest Huawei Watch D2. Ten debiutuje właśnie w nowym kolorze i w niższej cenie.

REKLAMA

Huawei Watch D2 od teraz z niebieską opaską.

Ten model smartwatcha marki Huawei zadebiutował niemal rok temu. Na start dostępny był w kolorach czarnym oraz białym. Urządzenie dostało większy wyświetlacz od poprzednika (1,82” w porównaniu do 1,64”), który w dodatku udało się zmieścić w mniejszej obudowie (48 x 26,5 mm w porównaniu do 51 x 30 mm). Dostał też obrotową koronkę. Mamy tu w dodatku do czynienia z panelem typu AMOLED o jasności do 1500 nitów. Czas pracy szacowany jest na 6 dni.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone firmie Huawei:

Nowa wersja tego smartwatcha, która właśnie zadebiutowała w ofercie firmy, ma identyczne parametry, co obie poprzednie, ale dostała nowy, niebieski wariant kolorystyczny. Z tej okazji producent przecenił wszystkie modele inteligentnego zegarka Huawei Watch D2. Urządzenia z tej serii do tej pory kosztowały 1599 zł, podczas gdy od dziś można je zakupić za 1499 zł. Do tego dostajemy albo w prezencie, albo za symboliczną złotówkę, inteligentną wagę Huawei Scale 3.

REKLAMA

Jest też dobra wiadomość dla osób, które mają już Huawei Watch D2.

Huawei wprowadził nową wersję Watch D2 do oferty, ale nie zapomniał o osobach, które kupiły ten model na przestrzeni ostatniego roku. W przypadku niebieskiej wersji pojawiła się bowiem nowa funkcja, jaką jest wykrywanie arytmii, a trafi ona na białe i czarne modele obecne w sprzedaży od roku w ramach aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu z użyciem Health Glance 3.0 można czasem nawet w minutę, a w porywach do półtorej, zbadać 9 parametrów zdrowotnych.

REKLAMA
Piotr Grabiec
01.09.2025 10:01
Tagi: HuaweiSmartwatch
Najnowsze
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA