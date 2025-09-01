Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać

Ładowanie...

Huawei szykuje się do premiery swoich nowych zegarków dla sportowców z linii Watch GT6, ale to nie jedyna nowość, jaką chińska firma przygotowała dla swoich klientów na wrzesień. Mamy dobrą wiadomość dla osób, które zdecydowały się na smartwatch z tej niższej półki cenowej, którym jest Huawei Watch D2. Ten debiutuje właśnie w nowym kolorze i w niższej cenie.

REKLAMA

Huawei Watch D2 od teraz z niebieską opaską.

Ten model smartwatcha marki Huawei zadebiutował niemal rok temu. Na start dostępny był w kolorach czarnym oraz białym. Urządzenie dostało większy wyświetlacz od poprzednika (1,82” w porównaniu do 1,64”), który w dodatku udało się zmieścić w mniejszej obudowie (48 x 26,5 mm w porównaniu do 51 x 30 mm). Dostał też obrotową koronkę. Mamy tu w dodatku do czynienia z panelem typu AMOLED o jasności do 1500 nitów. Czas pracy szacowany jest na 6 dni.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone firmie Huawei:

Nowa wersja tego smartwatcha, która właśnie zadebiutowała w ofercie firmy, ma identyczne parametry, co obie poprzednie, ale dostała nowy, niebieski wariant kolorystyczny. Z tej okazji producent przecenił wszystkie modele inteligentnego zegarka Huawei Watch D2. Urządzenia z tej serii do tej pory kosztowały 1599 zł, podczas gdy od dziś można je zakupić za 1499 zł. Do tego dostajemy albo w prezencie, albo za symboliczną złotówkę, inteligentną wagę Huawei Scale 3.

REKLAMA

Jest też dobra wiadomość dla osób, które mają już Huawei Watch D2.

Huawei wprowadził nową wersję Watch D2 do oferty, ale nie zapomniał o osobach, które kupiły ten model na przestrzeni ostatniego roku. W przypadku niebieskiej wersji pojawiła się bowiem nowa funkcja, jaką jest wykrywanie arytmii, a trafi ona na białe i czarne modele obecne w sprzedaży od roku w ramach aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu z użyciem Health Glance 3.0 można czasem nawet w minutę, a w porywach do półtorej, zbadać 9 parametrów zdrowotnych.

REKLAMA

Piotr Grabiec 01.09.2025 10:01

Ładowanie...