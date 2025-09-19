#B69AFF
Huawei Watch Ultimate 2 z masą nowości, nie tylko dla płetwonurków

Topowy smartwatch Huawei doczekał się nowej wersji. Czego nowego nauczył się Ultimate 2 poza tym, że pozwala nurkom komunikować się ze sobą z użyciem sonaru?

Piotr Grabiec
huawei watch ultimate 2 0
Huawei od dawna ma w swojej ofercie inteligentny zegarek do zadań specjalnych kierowany do tych najbardziej wymagających użytkowników. Doczekał się on właśnie nowej wersji, która została oficjalnie zaprezentowana w Paryżu obok modeli z linii Huawei Watch GT6 i Watch GT6 Pro.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-ultimate-2-1.jpeg
Huawei Watch Ultimate 2 - specyfikacja

Urządzenie wygląda niemal dokładnie tak, jak poprzednik - a cyferka „2” nie trafiła nawet na jego obudowę. Nie oznacza to jednak, że nic się tutaj nie zmieniło.

Zamontowany w nowym modelu 1,5-calowy wyświetlacz może świecić z wyższą jasnością niż w przypadku Watcha Ultimate 1. generacji, a ta dochodzi do nawet 3500 nitów. Oczywiście nie zabrakło tutaj obecnego już w modelu sensora X-Tap do mierzenia masy parametrów zdrowotnych, usprawnionego chipu NFC i modułu ESIM.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-ultimate-2-5.jpeg
Huawei Ultimate 2 będzie przy tym dostępny w dwóch wersjach różniących się nie rozmiarem, a kolorem. Ta pierwsza, srebrno-niebieska, wygląda tak, jak pierwszy Huawei Watch Ultimate, ale w tym roku dołączy do niej druga: czarna z czerwonymi akcentami.

Huawei Watch Ultimate 2 powstał z myślą o osobach zajmujących się nurkowaniem.

Nowy model cechuje się wodoodpornością na poziomie 20 ATM i można z nim zejść nawet na 150 metrów pod poziom wody. To jednak nie koniec dobrych wiadomości - urządzenie wyposażono w sonar, który pozwoli się komunikować grupie nurków miedzy sobą w głębinach.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-watch-ultimate-2-9.jpeg
Co przy tym istotne, będzie można z pomocą sonaru w łatwy sposób wysłać wiadomość SOS. Ta trafi nie tylko do najbliższych osób, ale też do pozostałych członków grupy, gdyż zegarki mogą odbierać i podawać dalej taki komunikat bezpieczeństwa.

Oczywiście urządzenie radzi sobie nie tylko pod wodą, ale też na lądzie. Z zegarka można z powodzeniem korzystać podczas uprawiania sportu zarówno na nizinach, jak i w górach.

Huawei Ultimate 2 - ceny i dostępność

Jak na razie nie znamy niestety polskich cen zegarka Huawei Ultimate 2, gdyż firma w chwili, gdy piszę te słowa, tą informacją się jeszcze nie podzieliła. Wiemy natomiast, że na Starym Kontynencie został on wyceniony na 999 euro w znanej już, niebiesko-białej wersji kolorystycznej, podczas gdy nowa, czyli czarna z czerwonymi akcentami, będzie kosztowała 899 euro.

A kiedy te urządzenia będzie można kupić? Producent poinformował, że Huawei Watch Ultimate 2 trafi do sklepów już 6 października br.

19.09.2025 15:03
