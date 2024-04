Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition - pierwsze wrażenia. Aż chce się czytać i notować

Huawei zaskoczył wszystkich pokazując swoje nowe dzieło - tablet z matowym ekranem. Na początku, gdy dowiedziałem się, że ma do mnie trafić, zapytałem - "po co komu to potrzebne?" Gdy wziąłem go do rąk pytałem już tylko, czy muszę go oddawać. Nie sądziłem, że dam się uwieść ekranowi, który nie błyszczy, a światło pochłania tak dobrze, że przy okazji pochłonął i mnie.