Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego

Jeśli wciąż korzystasz z legendarnego Huawei P30 Pro, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zaraz będzie coś znacznie lepszego. Szczególnie pod kątem możliwości fotograficznych.

Albert Żurek
Huawei P30 Pro emerytura
Huawei zapowiedział, że już niebawem do Polski trafi nowa seria smartfonów Huawei Pura 80. Z tej okazji gigant technologiczny uruchomił promocję: można odebrać kod rabatowy, dzięki któremu sprzęt kupimy znacznie taniej. 

Huawei Pura 80 zaraz w Polsce. Kod rabatowy do zdobycia już teraz

Premiera smartfonów Huawei Pura 80 w Polsce została zaplanowana na 24 października 2025 r. Aby urządzenia były jeszcze bardziej atrakcyjne, firma rozdaje kupony o wartości 500 zł. Aby je otrzymać, trzeba będzie wykonać jeden krok - zapisać się do newslettera (listy mailingowej) do 23 października.

Jeśli to zrobimy, Huawei w dniu premiery urządzeń wyśle kupon o wartości 500 zł na podany adres. Z rozwiązania będzie można skorzystać przez niespełna miesiąc - aż do 23 listopada przy zakupie dwóch modeli z serii Pura 80. Kod oczywiście ma działać tylko w oficjalnym sklepie Huawei - nie skorzystamy z niego w innych sieciach handlowych. 

W tym czasie na rynek wejdą aż dwa smartfony: pośredni Huawei Pura 80 Pro 12/512 GB oraz bardziej zaawansowany Pura 80 Ultra 16/512 GB. W tym roku gigant zrezygnował z trzeciego, najbardziej podstawowego modelu Pura 80 (który miał już swoją premierę w Chinach).

Huawei
500 zł rabatu Huawei Pura 80
Huawei

Obecnie nie wiemy, ile będą kosztować nowe modele. Co najwyżej możemy posłużyć się cenami wcześniejszej generacji Huawei Pura 70 wydanej w ubiegłym roku. Urządzenia zostały wycenione na odpowiednio:

  • Huawei Pura 70 Pro - 5199 zł;
  • Huawei Pura 70 Ultra - 6399 zł.

Tym razem powinno być podobnie. Zakładając, że ceny nadchodzących modeli się nie zmienią, wraz z kuponem urządzenia kosztowałyby odpowiednio 4699 zł i 5899 zł. Wszystkiego dowiemy się w dniu premiery. 

Czy to już czas wymiany starego i dobrego Huawei P30 Pro?

Huawei P30 Pro to istna smartfonowa legenda - urządzenie w swoich czasach (2019 r.) było naprawdę rewolucyjnie. Głównie pod względem zestawu aparatów składającego się z trzech modułów: głównego z matrycą 40 Mpix, szerokiego 20 Mpix oraz teleobiektywu peryskopowego o 5-krotnym zbliżeniu z matrycą 8 Mpix. Można powiedzieć, że Huawei zapoczątkował i spopularyzował korzystanie z tego typu teleobiektywów, które dziś są obecne w większości sztandarowych urządzeń.

Telefon jednak dziś odstaje możliwościami fotograficznymi oraz specyfikacją (ekranem 60 Hz wyglądającym już nieco przestarzale) nawet od średniopółkowych urządzeń. Faktem jest to, że Huawei P30 Pro był ostatnim urządzeniem producenta ze wsparciem usług Google - obecnie działa na Androidzie 10 i nakładce EMUI 12. Nowy Huawei Pura 80 Ultra możliwościami fotograficznymi powinien zmiażdżyć nie tylko P30 Pro, ale też konkurencję.  

Sprzęt jest już dostępny w Chinach i jeśli jesteście ciekawi, odsyłam was do artykułu opisującego jego możliwości. Niebawem jednak Polacy będą mogli go kupić.

Albert Żurek
13.10.2025 20:00
Tagi: HuaweiSmartfony
