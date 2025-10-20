REKLAMA
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było

Surfshark uruchomił promocję i jest rekordowo tanio. Można oszczędzić naprawdę mnóstwo pieniędzy na dostępie do prywatnej sieci. 

Albert Żurek
Surfshark VPN
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o starcie promocji na NordVPN, w którym przeceny sięgały nawet 75 proc. W przypadku Surfrasharka oszczędność jest jeszcze większa, ponieważ sięga nawet 88 proc. Wyprzedaż nie potrwa wiecznie - tylko do 2 grudnia.

Surfshark daje 88 proc. rabatu. Jest rekordowo tanio

Można stwierdzić, że z promocjami na usługi typu VPN jest trochę jak z sokiem Caprio i plakietką 50 proc. gratis - legendy głoszą, że ktoś widział 1-litrową wersję. W przypadku VPN w planach rocznych lub dwuletnich przeceny sięgające kilkudziesięciu procent również są standardem, ale czasami trafiają się istne perełki.

Taką jest nowa oferta Surfshark, gdzie na plany 24 mies. (z dodatkowymi trzema miesiącami gratis - łącznie 27) dostajemy od 81 do 88 proc. rabatu. Dwa pakiety z trzech wyglądają szczególnie kusząco:

Największe przeceny dotyczą niższych pakietów. Pierwszy, najtańszy, oznaczony jako Starter, obejmuje dostęp do sieci VPN (ponad 3200 serwerów w 100 krajach) na nielimitowanej liczbie urządzeń oraz usługi Alternative ID, która ukrywa prawdziwe dane użytkownika. Drugi, wyższy, z dopiskiem One, oprócz dostępu do rozwiązań z niższego planu zapewnia również dodatkowe usługi: 

  • Antivirus - skanuje treści przeglądane w internecie, chroni nas w czasie rzeczywistym oraz blokuje aplikacjom i stronom nieautoryzowany dostęp do kamerki internetowej; 
  • Alert - to powiadomienia o wyciekach danych osobowych, numerach kart płatniczych, informacjach z dowodu tożsamości i możliwość raportowania danych osobowych;
  • Search - ogranicza śledzenie w wyszukiwaniach w sieci oraz dostosowuje wyszukiwania do lokalizacji (mimo że jesteśmy podłączeni np. do zagranicznego serwera).

Tak naprawdę te wszystkie usługi dostajemy za dopłatą 23 zł (czyli mniej niż złotówki na miesiąc) w ramach pośredniego planu Surfshark One, który zdecydowanie jest tym najbardziej opłacalnym. Najwyższy i najdroższy plan zapewnia dostęp do usługi Incgoni, która pozwala usuwać dane z wyszukiwarek lub baz danych. Polecałbym jednak zastanowić się, czy faktycznie jej potrzebujecie. 

Wyższy plan Surfshark One+ wiąże się z dopłatą na poziomie ponad 200 zł, a więc różnica jest naprawdę spora. Dla większości użytkowników dostęp do podstawowych funkcji, takich jak VPN, będzie w zupełności wystarczający, ale antywirusa oraz dodatkowe rozwiązania typu alarmowanie o wyciekach danych też może się przydać. Szczególnie że ceny obowiązują na pakiety z dostępem przez 27 mies. 

Promocję również znajdziemy dla planów na rok (a właściwie 15 mies. - trzy miesiące są gratis), ale jest ona znacznie mniejsza i sięga 82 proc. 

Albert Żurek
20.10.2025 18:41
