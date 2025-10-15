Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą

Ładowanie...

Bank Citi Handlowy uruchomił nową promocję swojej karty kredytowej Citi Simplicity. Klienci, którzy zdecydują się na jej wyrobienie i aktywne korzystanie z niej przez kilka miesięcy, mogą otrzymać nowego Apple Watcha SE 3 oraz do 300 zł w e-voucherach w programie Mastercard Bezcenne Chwile. W puli znalazło się 500 zegarków, dlatego warto się pośpieszyć.

Jesienna okazja od Citi Handlowego. Aktywne korzystanie z karty nagradzają Apple Watchem SE 3

Promocja "Dotrzymaj kroku jesieni z Kartą Kredytową Citibank" potrwa od 8 października do 12 listopada 2025 r. lub do wyczerpania puli nagród.

Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz na stronie banku, złożyć wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity i po pozytywnej decyzji aktywować ją - najlepiej od razu w cyfrowym portfelu Google Pay lub Apple Pay, by nie czekać na fizyczny plastik. Kolejnym krokiem jest zapisanie się do programu Mastercard Bezcenne Chwile.

Ofertę banku Citi Handlowy i możliwości otrzymania Apple Watcha SE 3 możesz sprawdzić na tej stronie.

Aby odebrać nowego Apple Watcha SE 3, trzeba spełnić konkretne warunki. W drugim, trzecim i czwartym miesiącu po podpisaniu umowy o kartę należy wykonać co najmniej 10 transakcji miesięcznie na łączną kwotę minimum 1000 zł w każdym z tych miesięcy. Po spełnieniu wymagań bank przyzna smartwatcha o wartości 1099 zł. Urządzenie zostanie wysłane w ciągu 45 dni od momentu przyznania nagrody.

Apple Watch SE 3, będący główną nagrodą w akcji, to nowy model budżetowego smartwatcha Apple'a zaprezentowany we wrześniu 2025 r. Wyposażony jest w funkcje monitorowania aktywności fizycznej, płatności zbliżeniowych i obsługę powiadomień. Bateria urządzenia wystarcza na 18 godzin pracy, a w trybie oszczędzania energii - nawet do 32 godzin.

Na Apple Watchu nagrody się nie kończą

Oprócz zegarka uczestnicy promocji mogą zdobyć do 24 000 punktów w programie Bezcenne Chwile, które można wymienić na vouchery - bony i karty podarunkowe do popularnych sklepów. W pierwszym miesiącu wystarczy wykonać 5 transakcji na łączną kwotę 300 zł, by zdobyć 4000 punktów. Kolejne nagrody przewidziano za dalsze korzystanie z karty - po pięciu, sześciu i siedmiu miesiącach można uzyskać dodatkowe punkty, a po roku aktywnego użytkowania karty - kolejne 8000. Pełną listę korzyści w jesiennej promocji Citi Handlowego możesz sprawdzić na stronie banku.

Warto podkreślić, że chodzi o kartę kredytową, nie debetową. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy po 1 października 2024 r. nie posiadali żadnej głównej karty kredytowej w Citi Handlowym. Regulamin oferty dostępny jest na stronie banku.

Bank zaznacza, że karta Citi Simplicity jest w pierwszym roku bezpłatna bez żadnych warunków. W kolejnych latach miesięczna opłata wynosi 12 zł, ale można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu suma transakcji przekroczy 1000 zł.

Promocja Citi Handlowego to jedna z najatrakcyjniejszych tego typu ofert tej jesieni - zwłaszcza dla osób, które rozglądały się za nowym kompanem dla swoich iPhone'ów.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 15.10.2025 11:16

