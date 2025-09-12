Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod

Ładowanie...

Jeżeli aktywnie korzystasz z transferu danych w telefonie, albo po prostu jesteś amatorem darmowych rzeczy, Orange Flex ma coś dla ciebie. W aplikacji do odebrania jest 10 gigabajtów na 14 dni, a warunek jest tylko jeden: wpisanie kodu.

10 GB na 14 dni z kodem od Orange Flex

Na instagramowym profilu Orange Flex opublikowano wpis, w którym poinformowano o małej promocji - a właściwie kodzie, który uprawnia do odebrania darmowych gigabajtów.

Wpisując do aplikacji Orange Flex kod MASZ10GB, otrzymasz 10 GB do wykorzystania na terenie Polski przez 14 dni. Kod można aktywować aż do 31 października bieżącego roku, więc jeżeli nie planujesz intensywnego korzystania z sieci w ciągu najbliższych dni, zapisz sobie kod i wykorzystaj go później.

Jak wykorzystać kod w Orange Flex?

Dotknij zakładkę "Mój profil" u dołu ekranu Przejdź do sekcji "Kody promocyjne" Wpisz kod i potwierdź go przyciskiem "Potwierdź kod"

Tyle (albo aż tyle) wystarczy, by odebrać 10 GB z kodem MASZ10GB - lub dowolną inną promocję w Orange Flex.

Rozważasz przeniesienie się do Orange Flex? Mam jeszcze trzy kody promocyjne

Jeżeli zastanawiasz się nad przejściem do Orange Flex - niezależnie czy z oferty Orange czy innego operatora - stale aktywne są trzy kody promocyjne, które zbijają koszt pierwszych tygodni subkrypcji Orange Flex do zera.

Kody dla nowo rejestrujących się wyglądają następująco:

SUPERFLEX - dla przenoszących się z sieci innych niż Orange i nju mobile - 3 miesiące za 0 zł/mies.

HALOFLEX - dla nowych numerów i przenoszących się z Orange - 1 miesiąc za darmo

FLEXBIZ - dla nowych numerów i przenoszących numery firmowe z dowolnej sieci - 3 miesiące za 0 zł/mies.

Kody należy podać przy rejestracji konta w Orange Flex. Darmowe miesiące obejmują wszystkie plany, a po okresie promocyjnym można zmienić plan na tańszy lub droższy.

Malwina Kuśmierek 12.09.2025 09:40

