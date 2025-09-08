Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs

Ładowanie...

iiyama G-Master, marka monitorów gamingowych znana z wydajnych i responsywnych ekranów, wkracza w kulinarny świat graczy. W ramach współpracy z Proste Historie i platformą Kinguin, iiyama celebruje wprowadzenie na polski rynek King’s Stories - pierwszej mrożoną pizzę dedykowaną fanom gier komputerowych. Za zakup każdego opakowania gracze mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są monitory iiyama G-Master, a co miesiąc - kompletne stanowisko gamingowe.

Pizza King's Stories: +5 do wytrzymałości, +1 do charyzmy, +5 zł do portfela Kinguin

Nowe pizze mrożone King’s Stories dostępne są w czterech wariantach: Uczta Jarla, The Atomic Spinach, El Classico oraz Kebaburai - ostatni to odważna kompozycja z kebabem, frytkami i sosem colowym. Każde opakowanie zawiera kod do rejestracji na stronie Kinguin, który daje nie tylko możliwość udziału w konkursie, ale też środki na zakupy cyfrowych gier - 5 zł za pizzę. Przy zakupie większej liczby pizz środki kumulują się - przykładowo, kupując 10 opakowań zyskasz aż 50 zł na platformie Kinguin.

Pizza King's Stories w czterech smakach

Oprócz 5 zł do wydania w Kinguin, każda zakupiona pizza kwalifikuje do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez iiyamę i Komputronik.

Aby wziąć w nim udział, należy zakupić promocyjne opakowanie pizzy King's Stories od 1 września 2025 do 31 marca 2026 roku - każdy wariant smaku bierze udział w akcji. Następnie z opakowania należy odczytać unikalny kod i zarejestrować go na stronie kinguin.net/pizza. Kolejnym krokiem jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź może przybierać formę krótkiej historii, zdjęcia lub innego pomysłu pokazującego pasję gracza. Potem wystarczy już tylko czekać na nagrodę, lub spróbować jeszcze raz.

Każda pizza to nowy los w loterii, a uczestnicy mogą rejestrować dowolną liczbę kodów. Istnieje tylko jedno, małe ograniczenie - uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni.

Co tydzień iiyama G-Master nagradza szczęśliwców najnowszymi monitorami gamingowymi, a raz w miesiącu do wygrania jest kompletny zestaw gamingowy: komputer Komputronik Ultimate R570 z procesorem Ryzen 5, kartą RTX 5070, 32 GB RAM i monitorem iiyama G-Master G2770QSU-B6.

Nie kręci cię ani pizza, ani środki na Kinguin? Nie ma sprawy - jest coś jeszcze

Oprócz sponsorowania nagród w konkursie, iiyama i Komputronik celebrują debiut pizzy King's Stories w jeszcze jeden sposób - poprzez zniżki na wybrane modele monitorów iiyama i zestawów komputerowych złożonych przez Komputronik.

Aby otrzymać zniżkę wystarczy wrzucić do koszyka odpowiedni monitor lub komputer, a następnie wpisać kod PIZZA. Zależnie od zakupionego produktu, kod PIZZA obniża cenę o nawet 774 zł.

