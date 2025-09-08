REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs

Chciałam zażartować, ale musiałam być poważna: kupując gamingową pizzę masz szansę na wygranie darmowego komputera do gier - i gwarantowane 5 zł na Kinguin.

Malwina Kuśmierek
W Polsce debiutuje gamingowa pizza King's Stories, a wraz z nią konkurs
REKLAMA

iiyama G-Master, marka monitorów gamingowych znana z wydajnych i responsywnych ekranów, wkracza w kulinarny świat graczy. W ramach współpracy z Proste Historie i platformą Kinguin, iiyama celebruje wprowadzenie na polski rynek King’s Stories - pierwszej mrożoną pizzę dedykowaną fanom gier komputerowych. Za zakup każdego opakowania gracze mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są monitory iiyama G-Master, a co miesiąc - kompletne stanowisko gamingowe.

REKLAMA

Pizza King's Stories: +5 do wytrzymałości, +1 do charyzmy, +5 zł do portfela Kinguin

Nowe pizze mrożone King’s Stories dostępne są w czterech wariantach: Uczta Jarla, The Atomic Spinach, El Classico oraz Kebaburai - ostatni to odważna kompozycja z kebabem, frytkami i sosem colowym. Każde opakowanie zawiera kod do rejestracji na stronie Kinguin, który daje nie tylko możliwość udziału w konkursie, ale też środki na zakupy cyfrowych gier - 5 zł za pizzę. Przy zakupie większej liczby pizz środki kumulują się - przykładowo, kupując 10 opakowań zyskasz aż 50 zł na platformie Kinguin.

Pizza King's Stories w czterech smakach

Oprócz 5 zł do wydania w Kinguin, każda zakupiona pizza kwalifikuje do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez iiyamę i Komputronik.

Aby wziąć w nim udział, należy zakupić promocyjne opakowanie pizzy King's Stories od 1 września 2025 do 31 marca 2026 roku - każdy wariant smaku bierze udział w akcji. Następnie z opakowania należy odczytać unikalny kod i zarejestrować go na stronie kinguin.net/pizza. Kolejnym krokiem jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź może przybierać formę krótkiej historii, zdjęcia lub innego pomysłu pokazującego pasję gracza. Potem wystarczy już tylko czekać na nagrodę, lub spróbować jeszcze raz.

Każda pizza to nowy los w loterii, a uczestnicy mogą rejestrować dowolną liczbę kodów. Istnieje tylko jedno, małe ograniczenie - uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni.

Co tydzień iiyama G-Master nagradza szczęśliwców najnowszymi monitorami gamingowymi, a raz w miesiącu do wygrania jest kompletny zestaw gamingowy: komputer Komputronik Ultimate R570 z procesorem Ryzen 5, kartą RTX 5070, 32 GB RAM i monitorem iiyama G-Master G2770QSU-B6.

Czytaj też: Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo

Nie kręci cię ani pizza, ani środki na Kinguin? Nie ma sprawy - jest coś jeszcze

Oprócz sponsorowania nagród w konkursie, iiyama i Komputronik celebrują debiut pizzy King's Stories w jeszcze jeden sposób - poprzez zniżki na wybrane modele monitorów iiyama i zestawów komputerowych złożonych przez Komputronik.

Aby otrzymać zniżkę wystarczy wrzucić do koszyka odpowiedni monitor lub komputer, a następnie wpisać kod PIZZA. Zależnie od zakupionego produktu, kod PIZZA obniża cenę o nawet 774 zł.

GORĄCE OFERTY NA KOMPUTRONIK.PL Z KODEM PIZZA
Komputronik
iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle
Komputronik
Komputronik
iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle
Komputronik
Komputronik
iiyama G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle
Komputronik
Komputronik
iiyama G-Master GCB3482WQSU-B1 Black Hawk
Komputronik
Komputronik
Komputronik Infinity X514 [X08] i5 | RTX 5060 | 32GB | 1TB | W11H
Komputronik
Komputronik
Komputronik Ultimate R770 [L14] Ryzen 7 | RTX 5070 Ti | 64GB | 2TB | W11H
Komputronik
Komputronik
Komputronik Ultimate R790 [C20] Ryzen 7 | RTX 5080 | 64GB | 4TB | W11H | DLSS 4
Komputronik
REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.09.2025 19:17
Tagi: graczejedzenieKinguinKomputer do gierkomputronikpizzapromocje
Najnowsze
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA