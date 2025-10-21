Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło

Ładowanie...

Plany zamknięcia dworca Warszawa Centralna zostały ogłoszone wcześniej. Powoli jednak zbliża się termin przerwy, więc PKP przypomina o nadchodzącej modernizacji. Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się pociągi.

Wybrane składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście, m.in. Intercity z i do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna. Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna (m.in. pociągi Polregio, ŁKA, SKM S3 z i do Warszawy Lotniska Chopina, Żyrardowa i Skierniewic oraz Płocka), a te z kierunku wschodniego skończą podróż na stacji Warszawa Wschodnia. Dotyczy to m.in. składów z i do Terespola, Gdyni (rozpoczynających i kończących bieg w Warszawie), Kolei Mazowieckich z i do Modlina, SKM z i do Legionowa (S3) oraz Kolei Mazowieckich z i do Siedlec i Łukowa.

Skąd to całe zamieszanie? Wszystko z powodu budowy trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów.

Dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów - wyjaśniały Polskie Linie Kolejowe.

Dla pasażerów modernizacja wiązać będzie się z pewnymi utrudnieniami, ale czasami trzeba się poświęcić. PKP przypomina, że sam dworzec pozostanie czynny, rzecz jasna z wyłączeniem peronów. W budynku znajdują się sklepy i lokale usługowe, to także ważny węzeł komunikacyjny. O ile pasażerowie kolei ominą w przez kilkanaście listopadowych dni Centralny, tak reszta dalej będzie mogła zaglądać.

Zamkną wrocławskie lotnisko

Podobnie sprawa ma się zresztą z wrocławskim lotniskiem. Będzie zamknięte dla pasażerów, a operacje lotnicze zostaną wstrzymane aż na 40 dni: od 26 października do 4 grudnia 2025. Sam terminal będzie czynny, a władze planują wykorzystać wolną w tym czasie przestrzeń i organizować wydarzenia.

Remont wrocławskiego lotniska jest niezbędny do tego, by móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i przyjmować większy potok pasażerów.

Zdjęcie główne: Fotokon / Shutterstock

Adam Bednarek 21.10.2025 08:50

