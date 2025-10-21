REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło

Pociągi nie wjadą, żeby potem mogło przyjechać ich więcej – to będzie efekt modernizacji.

Adam Bednarek
renibt
REKLAMA

Plany zamknięcia dworca Warszawa Centralna zostały ogłoszone wcześniej. Powoli jednak zbliża się termin przerwy, więc PKP przypomina o nadchodzącej modernizacji. Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się pociągi.

Wybrane składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście, m.in. Intercity z i do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna. Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna (m.in. pociągi Polregio, ŁKA, SKM S3 z i do Warszawy Lotniska Chopina, Żyrardowa i Skierniewic oraz Płocka), a te z kierunku wschodniego skończą podróż na stacji Warszawa Wschodnia. Dotyczy to m.in. składów z i do Terespola, Gdyni (rozpoczynających i kończących bieg w Warszawie), Kolei Mazowieckich z i do Modlina, SKM z i do Legionowa (S3) oraz Kolei Mazowieckich z i do Siedlec i Łukowa.

REKLAMA

Skąd to całe zamieszanie? Wszystko z powodu budowy trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów.

Dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów - wyjaśniały Polskie Linie Kolejowe.

Dla pasażerów modernizacja wiązać będzie się z pewnymi utrudnieniami, ale czasami trzeba się poświęcić. PKP przypomina, że sam dworzec pozostanie czynny, rzecz jasna z wyłączeniem peronów. W budynku znajdują się sklepy i lokale usługowe, to także ważny węzeł komunikacyjny. O ile pasażerowie kolei ominą w przez kilkanaście listopadowych dni Centralny, tak reszta dalej będzie mogła zaglądać.

Zamkną wrocławskie lotnisko

Podobnie sprawa ma się zresztą z wrocławskim lotniskiem. Będzie zamknięte dla pasażerów, a operacje lotnicze zostaną wstrzymane aż na 40 dni: od 26 października do 4 grudnia 2025. Sam terminal będzie czynny, a władze planują wykorzystać wolną w tym czasie przestrzeń i organizować wydarzenia.  

Remont wrocławskiego lotniska jest niezbędny do tego, by móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i przyjmować większy potok pasażerów.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Fotokon / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
21.10.2025 08:50
Tagi: ArchitekturaPociągi
Najnowsze
8:59
Google ma problem z pluskwami. Pracownicy debugują... kanapy
Aktualizacja: 2025-10-21T08:59:54+02:00
8:50
Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło
Aktualizacja: 2025-10-21T08:50:46+02:00
8:07
Google da fanom prototyp swojego telefonu. Dostana Pixela wcześniej
Aktualizacja: 2025-10-21T08:07:19+02:00
6:23
Dane z teleskopu na abonament. Płacisz, masz dostęp
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:52+02:00
6:23
Wielka zmiana w telewizorach. Teraz sobie pogadasz
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:00+02:00
6:21
Najmniejszy silnik świata. Osiąga większą temperaturę niż korona Słońca
Aktualizacja: 2025-10-21T06:21:53+02:00
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA