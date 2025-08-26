/
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze

- Na początku listopada na osiem dni zamknięty zostanie przejazd pociągów przez dworzec Warszawa Centralna. Zapowiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Adam Bednarek
warszawa centralna zamkniecie
Przerwa przewidziana jest między 8 a 16 listopada. W tym czasie pociągi przejadą przez Warszawę Gdańską. Może i nie jest to odległy dworzec, ale wysiadka bezpośrednio w centrum jest znacznie wygodniejsza. Trzeba będzie chwilę się przemęczyć.

A co da zaciśnięcie zębów? Jak tłumaczy Malepszak, remont polegać będzie na uzupełnieniu elementów infrastruktury "pod wyższą przepustowość, w związku z planowaną przebudową linii średnicowej".

Dzięki zmianom pociągi przyjeżdżające od strony Warszawy Zachodniej będą mogły wjechać na drugi tor, a potem wrócić w kierunku Warszawy Zachodniej. Taki wygodny manewr, który obecnie jest niemożliwy, szykowany jest z myślą o remoncie linii średnicowej. Przyda się też w sytuacjach awaryjnych.

Trudna jesień dla pasażerów

Od 26 października do 4 grudnia zamknięte będzie lotnisko we Wrocławiu. O pracach wiadomo już od dawna. Władzom portu zależało, aby każdy zdążył się przygotować i mógł zaplanować swoje podróże inaczej, omijając Wrocław.

Przebudowa nie dziwi, bo wrocławskie lotnisko stale się rozwija. W pierwszym półroczu 2025 r. obsłużyło ponad 2,3 miliona pasażerów, o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2024 r.  

– Jeszcze nigdy w historii Port Lotniczy Wrocław nie przekroczył tak szybko granicy dwóch milionów pasażerów. To efekt konsekwentnie rozwijanej, atrakcyjnej siatki połączeń. Tylko w letnim rozkładzie oferujemy 11 nowości. Lotnisko rośnie w każdym aspekcie co nas bardzo cieszy, szczególnie biorąc pod uwagę rozbudowę, którą jesteśmy w stanie realizować pomimo rekordowo dużego ruchu pasażerskiego – mówił Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Zdjęcie główne: Andrea Niotta / Shutterstock

Adam Bednarek
26.08.2025 08:50
Tagi: Pociągi
