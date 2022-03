Wiedźmin 4 (używam tego tytułu dla ułatwienia, sam CD Projekt Red już zdążył podkreślić, że gra prawdopodobnie będzie miała inny) będzie wyraźnie projektowany z myślą o nowoczesnych PC i konsolach bieżącej generacji. Wydaje się mało prawdopodobne, by gra pojawiła się na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Co prawda UE5 jest silnikiem wysoce skalowalnym i można na jego podstawie budować gry nawet na telefony komórkowe, jednak jego najbardziej zaawansowane funkcje wymagają potężnej mocy obliczeniowej - a tej starym konsolom już brakuje.