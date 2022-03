Będzie nowy Wiedźmin. CD Projekt RED zapowiada kolejną grę

Informacja o tym, że powstaje nowy Wiedźmin, pojawiła się w enigmatycznej zapowiedzi w serwisach społecznościowych i wygląda na to, że chodzi o coś innego niż Złotego Nekkera. Na kanałach firmy umieszczono grafikę oraz łącze do strony internetowej, która od razu padła - tak duże było zainteresowanie. Na szczęście zanim to się stało, udało nam się zapoznać z ogłoszeniem firmy.