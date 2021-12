Gry wideo to forma rozgrywki ściśle związana z filmami oraz serialami. Oba te światy mogą się płynnie przenikać, a także uzupełniać. Widzieliśmy to już wielokrotnie. Pierwsza gra na podstawie filmu - Raiders of the Lost Ark - powstała jeszcze z 1982 roku, dla Atari 2600. Ponad dekadę później, w 1993 roku, swoją premierę miał fatalny film Super Mario Bros., luźno nawiązujący do uwielbianych postaci Nintendo. Od tamtych czasów więzi między filmami, serialami oraz grami wideo wyłącznie się zacieśniają.