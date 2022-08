Pokaz Wiedźmina 4 na Unreal Engine 5. Zrobiony przez fanów, ale potencjał jest gigantyczny

Twórcy popularnego silnika dotychczas nie potrafili przekonać do siebie wydawców gier cRPG dysponujących budżetami AAA. Unreal Engine 5 ma to zmienić, z kolei nowy Wiedźmin będzie jedną z pokazówek prezentujących zalety tego elastycznego zestawu narzędzi. Aby się to udało, współpraca Epica z Redami może być realizowana na ponadstandardowym poziomie, oczywiście z korzyścią dla polskich deweloperów, niezwykle doświadczonych w obszarze tworzenia narzędzi gier.