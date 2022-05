Najlepsze gry RPG na PC. Subiektywny ranking gier fabularnych

Na przestrzeni dekad powstało kilka tuzinów gier z uniwersum Star Wars, ale dwie produkcje się wśród nich wyróżniają: są nimi RPG-i, czyli Star Wars: Knights of the Old Republic oraz Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (w skrócie KOTOR i KOTOR2). Nie są to świeże gry, bo wydano je w odpowiednio 2003 r. i 2004 r., ale ich fabuła i mechanika bronią się do do dziś.