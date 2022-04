Blizzard zbiera się po skandalu. Dodatek do WoW-a ze smokami ma zatrzymać odpływ graczy

Blizzard szykuje nowy dodatek do World of Warcraft ze smokami w roli głównej, który ma odwrócić negatywny trend utraty graczy. Ci w rozszerzeniu o nazwie Dragonflight wrócą do Azeroth i otrzymają możliwość stworzenia bohatera należącego do zupełnie nowej smoczej rasy w ramach ekskluzywnej klasy postaci.