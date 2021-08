Activision Blizzard ma kłopot. Coca-cola zakręciła kurek z dolarami

Tak jak gaszenie pożarów już się rozpoczęło, tak jak na razie działania podjęte przez Activision Blizzard w celu naprawy sytuacji są niewystarczające. Symptomem problemów jest fakt, że od firmy odwracają się nie tylko gracze, którzy rezygnują z abonamentów na World of Warcraft w niespotykanym od dawna tempie, ale również sponsorzy.

Coca-Cola przestaje finansować Ligę Overwatcha

Jak podaje Eurogamer, Coca-Cola nie jest jedyną firmą, która odwróciła się od Activision Blizzard w tych trudnych chwilach. W przypadku Ligi Overwatch swój sponsoring wycofuje również amerykański ubezpieczyciel State Farm, a do tego ptaszki ćwierkają, że na podobny ruch ma się zdecydować T-Mobile, i to zarówno w przypadku tej gry, jak i Ligi Call of Duty, ale operator tego nie potwierdza (ani temu nie zaprzecza).