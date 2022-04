Gry z najlepszą fabułą - na PC i konsole. W jaką grę zagrać?

Kwestią sporną jest to, czy The Last of Us ma genialny scenariusz. Nie wszyscy się też zgodzą, że to opus magnum generacji konsol reprezentowanej przez PlayStation 3. Mało kto dyskutuje jednak z opinią, że nikt nigdy wcześniej tak umiejętnie nie prowadził narracji w grze wideo, co twórcy The Last of Us. To absolutny majstersztyk i pod tym względem niedościgniony wzór w grach wideo. Gracz w The Last of Us prowadzony jest przez emocjonalną i mroczną przygodę w sposób wyjątkowo umiejętny, porywając jego uwagę równie skutecznie, co najlepsze książki i seriale. Gra przy tym wizualnie niewiele się zestarzała, zwłaszcza w swojej remasterowanej wersji.