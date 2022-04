Gracze nie zapomnieli, że CD Projekt RED wydał na świat półprodukt i liczył, że ujdzie mu to na sucho. Nie uszło – gracze nadal nie zostawiają suchej nitki na Redach za to, jak gra z Keanu Reevesem wyglądała przez pierwsze miesiące od premiery. Gracze nie kryją też rozgoryczenia faktem, iż na rozszerzenia do gry trzeba będzie czekać kolejny rok. Blado, zważywszy na fakt, że Wiedźmin 3 doczekał się dwóch re-we-la-cyj-nych rozszerzeń w ledwie rok od premiery (samo „Krew i Wino” było niemal tak duże, jak podstawowa gra!). Gracze mieli pełne prawo oczekiwać podobnych standardów w przypadku Cyberpunka, lecz tak się nie stało. Co więcej, gracze wciąż obawiają się, że Redzi porzucą cyberpunkowy świat po jednym dodatku na rzecz pracy nad kolejnym Wiedźminem, choć oczywiście twórcy zaprzeczają, by miało się tak wydarzyć.