Outriders wraca do gry: polska strzelanina dostanie dodatek. Co wiemy o kampanii Worldslayer?

Outriders trafiło też na premierę do Xbox Game Passa (co staje się powoli złą wróżbą), ale i to nie pomogło utrzymać zainteresowania tytułem na odpowiednim poziomie. Może to wynikać po części z faktu, iż twórcy podjęli na etapie projektowania decyzję, by nie robić kolejnej gry-jako-usługi. Wedle przedpremierowych zapowiedzi mieliśmy nie liczyć na żadne dodatki, sezony itp.