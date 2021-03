Outriders to kolejna polska gra w Xbox Game Pass. Trafi do biblioteki w dniu premiery

1 interakcji

Microsoft oficjalnie potwierdził, że abonenci usługi Xbox Game Pass będą mogli grać w polskie Outriders za darmo w dniu premiery. Gra od People Can Fly będzie dostępna na konsolach Xbox One i Xbox Series oraz na smartfonach i tabletach z Androidem w ramach xClouda.

Już w ubiegłym weekend ptaszki zaczęły ćwierkać, że w bazie Xbox Game Pass pojawi się nowa „duża” gra. W enigmatycznej zapowiedzi, jaka przewinęła się przez sieć, była mowa o sygnale oraz anomalii. Gracze od razu zaczęli podejrzewać, że chodzi o Outriders polskiego studia People Can Fly (w której to anomalia dająca graczom wyjątkowe zdolności jest bardzo istotnym motywem). Okazało się, iż całkiem słusznie, co Microsoft właśnie oficjalnie potwierdził.

Outriders w Xbox Game Pass i to od razu na premierę

Nowa produkcja People Can Fly to taki futurystyczny kooperacyjny trzecioosobowy shooter i RPG w jednym, w którym gracze będą mogli się opcjonalnie łączyć w dwu- lub trzyosobowe zespoły. Wspólnie będą poznawać historię pierwszych osadników na planecie Enoch, którzy dotarli na ten niegościnny glob po ucieczce z dotkniętej katastrofą klimatyczną ziemi. Co ciekawe, deweloperzy postawili na kampanię fabularną, a nie na grindzie po jej zakończeniu.

Pod względem mechaniki dostajemy miks The Division, Gears of War i Destiny. Sam po pierwszym pokazie w 2020 r. byłem zaintrygowany, ale wypuszczone niedawno demo sprawiło, że moje oczekiwania nieco opadły. Przyznam, że jeśli tylko musiałbym za Outriders zapłacić pełną cenę, to ten tytuł bym sobie odpuścił. Skoro jednak będę mógł zagrać w nową polską produkcję bez dodatkowych opłat, to dam jej jeszcze jedną szansę (ale tym razem wyłączę ten fatalny polski dubbing).

Miłym zaskoczeniem jest to, że gra będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Gam Pass dla konsoli oraz Xbox Game Pass Ultimate od dnia premiery, która zaplanowana została na 1 kwietnia 2021 r. Zagrać w nią będą mogli zarówno posiadacze konsol z rodziny Xbox One oraz Xbox Series, jak i abonenci ze smartfonami i tabletami z systemem Android (w ramach streamingu xCloud). Niestety posiadacze pecetów z usługą Xbox Game Pass dla PC będą musieli obejść się smakiem.

People Can Fly to nie jest pierwsze polskie studio, którego gra trafiła do Xbox Game Passa.

W ramach abonamentu gracze już wcześniej mogli bawić się przy takich tytułach jak Wiedźmin 3: Dziki Gon i Wojna krwi: Wiedźmińskie opowieści od CD Projekt RED, Frostpunk i This War of Mine od 11 bit studios czy Observer, Blair Witch i The Medium od Bloober Team. Outriders od People Can Fly jest bardzo miłym uzupełnieniem tej bazy.

Warto też zauważyć, że współpraca pomiędzy Microsoftem a twórcami Outriders nie powinna specjalnie dziwić, skoro People Can Fly w przeszłości przygotowało spin-off serii Gears of War, czyli Gears of War: Judgement. Square Enix, a więc wydawca nowej polskiej gry, również ma bardzo dobre stosunki z twórcami Xboksów.