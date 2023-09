Cyberpunk 2077 vs Widmo Wolności - co lepiej robi podstawka, co dodatek?

Mam wrażenie, że scenarzyści Phantom Liberty częściowo podzielają moją opinię. Dlatego bohaterów w dodatku jest mniej, mają za to więcej przestrzeni na fabularnej scenie. Dzięki temu postaci wydają się bardziej wyraziste. Do tego łatwiej się z nimi zżyć i zrozumieć ich motywy. Z kolei jeśli chodzi o "tego złego", mamy do czynienia z kimś jednocześnie silnym i sprytnym, budzącym skojarzenia z królobójcą Letho. Idris Elba jako Solomon Reed jest do bólu autentyczny, do tego dodatek obfituje w wiele scen z Silverhandem.