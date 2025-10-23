Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami

Ładowanie...

W ramach współpracy do platformy Koleo została włączona oferta FlixBusa, obejmująca połączenia krajowe oraz międzynarodowe. Użytkownicy mogą szybko porównać dostępne połączenia, zaplanować przesiadki i kupić wszystkie bilety w jednej aplikacji, bez potrzeby korzystania z kilku różnych serwisów.

Dzięki integracji z FlixBusem oferta została rozszerzona o ponad 500 przystanków autobusowych, w tym 70 połączonych bezpośrednio ze stacjami kolejowymi.

- My obsługujemy dalekobieżny transport autobusowy, Koleo skupia się na połączeniach kolejowych. Dzięki tej integracji podróżni z różnych regionów, także tych słabiej skomunikowanych, zyskują więcej możliwości i większą elastyczność w planowaniu przejazdów. To największe jak dotąd połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce. W jednej aplikacji dostępna jest teraz oferta krajowych przewoźników kolejowych z ponad 3 tysiącami przystanków oraz ponad 500 przystanków FlixBusa w Polsce i Europie. To łącznie ponad 3,5 tysiąca punktów dostępnych w jednym miejscu – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodnie.

Kuba Czajkowski, prezes zarządu Koleo, zauważa, że współpraca jest dowodem na to, że kolej i autobusy mogą się uzupełniać. W niektóre miejsca dojedziemy autobusem, by później przesiąść się w pociąg – a jedna aplikacja ułatwi zaplanowanie podróży.

FlixBus zaprezentował kilka przykładowych tras, które będą prostsze w przygotowaniu dzięki współpracy z Koleo. Np. z Łowicza można dojechać do Rygi z przesiadką w Warszawie. W stolicy opuszcza się pociąg, by wsiąść do autobusu jadącego na Łotwę. Podobne łączenie środków transportu ułatwi dojazd m.in. z Radomia do Ciechocinka, też przez stolicę, czy z Wilna do Malborka – przez Olsztyn.

Jest promocja na start

Z okazji współpracy 10 tys. pierwszych pasażerów może skorzystać z 15 proc. zniżki na bilety FlixBusa w Koleo. Czas trwania oferty specjalnej obowiązuje do 31.03.2026 r. (z wyłączeniem 18.12.2025- 6.01.2026). Liczba biletów objętych promocją jest ograniczona i dotyczy tras po Polsce oraz granicznych (np. Polska–Czechy, Polska–Litwa itd.)

Adam Bednarek 23.10.2025 15:01

