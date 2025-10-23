REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?

Dla wszystkich, którzy tracą rachubę, ile razy gigant z Redmond obiecywał już ostateczne usprawnienie Menu Start: spokojnie, nie jesteście sami. Ale tym razem może być rzeczywiście ciekawie.

Maciej Gajewski
Windows 11 nowe Menu Start listopad 2025
REKLAMA

Jeśli nie śledzicie meandrów programu Windows Insider to kanał Release Preview to ostatni przystanek przed szerokim wdrożeniem dla wszystkich użytkowników systemu. Mówiąc prościej: za około dwa tygodnie, najprawdopodobniej w listopadzie, większość użytkowników Windowsa 11 zobaczy zupełnie inne Menu Start. I to nie kolejny drobny lifting, tylko przeprojektowanie, które Microsoft przedstawia jako najbardziej kompleksowe od czasu premiery samego systemu.

REKLAMA

Przewijanie zamiast klikania - nowa filozofia dostępu do aplikacji

Zaktualizowane Menu Start wyświetla przypięte aplikacje u góry, polecane aplikacje i pliki pośrodku oraz zainstalowane aplikacje, które są pogrupowane według nowej kategorii interfejsu użytkownika u dołu

Największą zmianą w nadchodzącym Menu Start jest całkowite porzucenie mocnego podziału na sekcje Przypięte i Wszystkie. Zamiast tego dostajemy jedno, w pełni przewijalne menu, które łączy wszystkie elementy w jednym interfejsie.

Czytaj też:

Nowe Menu Start jest też elastyczne pod względem rozmiaru. Na większych ekranach automatycznie pokazuje więcej przypiętych aplikacji, rekomendacji i kategorii. Na mniejszych urządzeniach - odpowiednio się kurczy. Microsoft obiecuje że nawet na niewielkim Surface Go całość będzie wyglądać dobrze, a na 49-calowym ultrapanoramicznym monitorze nie będzie wyglądać jak zgubiony element interfejsu.

Zaktualizowane Menu Start wprowadza dwa nowe sposoby przeglądania zainstalowanych aplikacji: według kategorii i widok siatki.

Microsoft wprowadza dwie nowe opcje przeglądania aplikacji: widok kategorii i widok siatki. Ten pierwszy automatycznie grupuje aplikacje według typu - produktywność, społecznościowe, rozrywka i tak dalej. System ma się uczyć które kategorie i aplikacje są używane najczęściej i wyświetlać je na górze listy. Jeśli więc co rano otwierasz Outlooka, a wieczorami grasz w Solitaire'a to obie aplikacje wypłyną na szczyt w swoich kategoriach. Kategoryzacja uruchamia się automatycznie, gdy w danej grupie są co najmniej trzy aplikacje - reszta ląduje w sekcji Inne.

Widok siatki to z kolei klasyczne, alfabetyczne ułożenie aplikacji, ale rozciągnięte horyzontalnie. Menu zapamięta też który widok był wybrany ostatnio, więc nie trzeba będzie za każdym razem przełączać się na preferowaną opcję.

Na większych wyświetlaczach użytkownik zobaczy do ośmiu kolumn aplikacji, czterech kolumn kategorii i sześciu rekomendacji. Na mniejszych urządzeniach będzie to odpowiednio sześć kolumn aplikacji, trzy kolumny kategorii i trzy rekomendacje.

Integracja z telefonem - bo przecież czemu by nie

Tuż obok pola wyszukiwania w Menu Start pojawi się nowy przycisk pozwalający rozwinąć lub zwinąć panel z zawartością połączonego telefonu. To rozszerzenie funkcji Łacze z telefonem. Panel z będzie wyświetlał ostatnie zdjęcia, powiadomienia i pozwalał na szybkie odpowiadanie na wiadomości bez sięgania po urządzenie. Microsoft chwali się, że to ma pomóc w skupieniu się na pracy przy komputerze, choć można się zastanawiać, czy dodawanie kolejnego źródła powiadomień do Menu Start to najlepszy sposób na zwiększenie koncentracji.

Ile razy można przeprojektowywać to samo menu?

Microsoft ma z Menu Start skomplikowaną historię. W Windowsie 8 próbował zamienić je w pełnoekranowy interfejs kafelkowy, co spotkało się z tak lodowatym przyjęciem, że firma musiała wprowadzić przycisk Start z powrotem w aktualizacji 8.1. Windows 10 połączył klasyczne menu z kafelkami.

Menu Start - stan na dziś, wkrótce znów nieaktualny
REKLAMA

Potem przyszedł Windows 11 i Microsoft wyrzucił kafelki, wycentrował menu, uprościł interfejs i... stworzył coś, co wielu użytkowników uznało za krok wstecz. Brak możliwości zmiany rozmiaru, obowiązkowa sekcja Proponowane pełna reklam, a lista wszystkich aplikacji ukryta za dodatkowym kliknięciem - to były najczęstsze zarzuty.

Pozostaje pytanie czy za kolejne dwa lata nie zobaczymy następnej rewolucji w Menu Start. Historia pokazuje, że Microsoft ma tendencję do ciągłego majstrowania przy tym elemencie interfejsu. Może tym razem uda się stworzyć coś, co zostanie z nami przez dłużej niż jedną wersję systemu. Albo przynajmniej do czasu, gdy ktoś w Redmond zdecyduje, że najlepszym rozwiązaniem będzie kolejna przebudowa od podstaw. W każdym razie za nieco ponad dwa tygodnie przekonamy się na własnej skórze.

REKLAMA
Maciej Gajewski
23.10.2025 18:42
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
Najnowsze
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
9:18
Nowy trend na cmentarzach przyspiesza. Polacy szybko się przekonali
Aktualizacja: 2025-10-22T09:18:25+02:00
9:12
Jak pobrać film z Facebooka? Tak ściągniesz wideo na telefonie i komputerze
Aktualizacja: 2025-10-22T09:12:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA