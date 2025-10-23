REKLAMA
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie

Nowe smartfony, które będą się pojawiać na rynku, zyskają ulepszoną funkcję NFC. Dzięki temu płatności telefonem przykładanym do terminala mają być prostsze i wygodniejsze.

Albert Żurek
NFC (Near Field Communication) to jeden ze standardów łączności, obok WiFi, Bluetooth oraz 5G/LTE, dostępnych w dzisiejszych smartfonach. Większość z nas korzysta z niej do płatności płatności zbliżeniowych przez Google Pay (BLIK zbliżeniowy) lub Apple Pay, ale opcja nadaje się też do otwierania inteligentnych zamków i drzwi samochodów. Producenci właśnie otrzymali zielone światło na wdrażanie najnowszej generacji NFC.

Lepsze NFC zaraz w nowych smartfonach, zegarkach i innych sprzętach. Będzie łatwiej zapłacić

O nowej wersji NFC 15 informowaliśmy już wcześniej w tym roku. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia nowej wersji do pierwszych urządzeń. Mimo że NFC nie przesyła tak ogromnej ilości danych jak np. WiFi czy LTE, nie ma możliwości obsługi nowej wersji bez wymiany sprzętu. Producenci sprzętu dopiero muszą zaimplementować odpowiedni moduł, aby łączność działała zgodnie ze specyfikacją.

Teraz NFC Forum ujawniło, że uruchomiono program certyfikacji CR15. Oznacza to, że dopiero od tego momentu pierwsze smartfony i inne urządzenia będą otrzymywały nowy standard łączności NFC 15. Producenci sprzętu mogą ubiegać się o certyfikację, o ile ich propozycje będą zgodne z wymaganiami nowej wersji.

W najnowszym wydaniu kluczowe jest zwiększenie zasięgu. Dotychczas było to ok. 5 mm (choć istniały urządzenia, które nie wymagały jeżdżenia po terminalu), natomiast nowa wersja rozszerza zasięg odczytu do 20 mm. W praktyce płacenie telefonem stanie się łatwiejsze i wygodniejsze, bez konieczności precyzyjnego "celowania" w terminal.

Smartfony, które zostaną wydane w następnym roku - np. seria Galaxy S26, iPhone 18 oraz inne przyszłe urządzenia z różnych półek cenowych w teorii będą mogły skorzystać z nowego rozwiązania. Apple i Google to członkowie konsorcjum NFC Forum, więc powinni chętnie stosować bardziej zaawansowane wydanie Near Field Communication.

Rozwiązanie powinno trafić także do innych kategorii sprzętu: zegarków, terminali płatniczych, inteligentnych zamków oraz samochodów, w których zastosowanie technologii NFC jest uzasadnione. Mimo większego zasięgu 20 mm nowsza wersja wciąż ma być bezpieczna. W następnym roku zobaczymy wysyp nowych urządzeń z ulepszoną łącznością do płatności zbliżeniowych, choć producenci raczej nie będą się tym przesadnie chwalić.

NFC to jedna z opcji w telefonach, która po prostu jest. Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nowe wersje nie wpływają tak istotnie na korzystanie jak np. WiFi, które gwarantuje wyższe prędkości pobierania oraz lepszą stabilność połączenia z siecią domową.

REKLAMA
