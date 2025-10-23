Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?

Ładowanie...

Pura to linia smartfonów marki Huawei, których zadaniem jest robienie jak najlepszych zdjęć. Na polskim rynku pojawiły się dwa nowe urządzenia, które do niej należą: Huawei Pura 80 Ultra oraz Huawei Pura 80 Pro. Znamy już nie tylko ich specyfikację, ale również ceny, w jakich będą sprzedawane w naszym kraju. Producent podzielił się też informacją o promocji na start dla Polaków.

Huawei Pura 80 Ultra: król fotografii

Producent chwali się, że pierwszy z nowych smartfonów, czyli Huawei Pura 80 Ultra to najlepszy fotosmartfon na świecie według rankingu DXOMARK, a do tego znalazła się wśród 300 najważniejszych innowacji 2025 r. magazynu „TIME”. Urządzenie wyposażono w mechanicznie przełączany podwójny teleobiektyw z funkcją optycznej stabilizacji obrazu. Pozwala on zmienić krotność zoomu w zakresie od 3.7x (50 Mpix, 83 mm, f/2.4, 1/1.28”) do 9.4x (12,5 Mpix, 212 mm, f/3.6).

Huawei Pura 80 Ultra

Aparat główny w Huawei Pura 80 Ultra również robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix (23 mm, f/1.6-4.0) i to przy wykorzystaniu aż 1-calowej matrycy z sensorem Ultra Chroma XMAGE (również z optyczną stabilizacją obrazu). Zestaw uzupełnia trzeci obiektyw, ultraszerokokątny. W tym przypadku zdjęcia mają wielkość 40 Mpix (13 mm, f/2.2). Telefon potrafi też rejestrować wideo w 4K przy 60 FPS-ach z użyciem dowolnego obiektywu w trybie TCG‑HDR.

Huawei Pura 80 Ultra - przegląd nowości

Podzespoły udało się zamknąć w obudowie z aluminiową ramką i szkłem na pleckach o wielkości 163 x 76.1 x 8.3 mm, a telefon waży 233,5 g. Wyposażono go w 6,8-calowy wyświetlacz typu OLED z obsługą technologii LTPO (do 120 Hz) o jasności do 3000 nitów (2848 na 1276 pikseli, 20:9, ~459 ppi). Na pokładzie mamy też procesor Kirin 9020 (7 nm) oraz moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC i port USB-C, którym ładujemy akumulator o pojemności 5170 mAh z mocą 100 W.

Huawei Pura 80 Pro: świetne zdjęcie w lepszej cenie

Drugie z urządzeń jest nieco tańsze, ale również może pochwalić się świetnym aparatem. Zamontowano w nim teleobiektyw z OIS robiący zdjęcia o wielkości 48 Mpix (93 mm, f/2.1) z zoomem 4x. Obiektyw główny w Huawei Pura 80 Pro ma te same parametry, w Huawei Pura 80 Ultra, więc również robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix(23 mm, f/1.6-4.0) z OIS na matrycy o wielkości 1”. Podobnie jest w przypadku ultraszerokokątnego chwytającego kadry 40 Mpix (13 mm, f/2.2).

Huawei Pura 80 Pro

Jeśli chodzi o gabaryty, to oba urządzenia mają identyczne wymiary, ale Huawei Pura 80 Pro jest nieco lżejszy (219 g). Zamontowano w nim również ten sam 6,8-calowy wyświetlacz, ten akumulator o pojemności 5170 mAh, ten sam procesor Kirin 9020 (7 nm) oraz identyczne moduły łączności, co w Huawei Pura 80 Ultra. Oba urządzenia działają pod kontrolą systemu operacyjnego EMUI 15.0. A ile za te smartfony trzeba zapłacić i na jakie promocje na start możemy liczyć?

Huawei Pura 80 Pro - przegląd nowości

Huawei Pura 80 Ultra i 80 Pro - polskie ceny

Pierwszy z nowych telefonów, czyli Huawei Pura 80 Ultra (16+512 GB), wyceniono na 6999 zł, podczas gdy rekomendowana cena detaliczna modelu Huawei Pura 80 Pro (12+512 GB) wynosi 4999 zł. Urządzenia można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl (ze zniżką 500 zł za zapisanie się do newslettera), w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych, którymi są Plus oraz sklepy sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom.

W ramach oferty premierowej, która dostępna jest w terminie od 24 października do 23 listopada 2025 r., klienci kupujący te urządzenia otrzymają z kolei w prezencie od firmy smartwatch Huawei Watch Fit 4 oraz dodatkową ochronę telefonu Huawei Care+ na rok (uprawnia ona do jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia, a także nielimitowaną wymianę baterii przy spadku wydajności poniżej 85 proc.).

Piotr Grabiec 23.10.2025 19:00

