REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?

Nowe smartfony Huawei mają jedno zadanie: robić jak najlepsze zdjęcia. A czym się od siebie różnią Huawei Pura 80 Ultra i Pro? Znamy już specyfikację i polskie ceny.

Piotr Grabiec
huawei pura 80 ultra pura 80 pro polskie ceny
REKLAMA

Pura to linia smartfonów marki Huawei, których zadaniem jest robienie jak najlepszych zdjęć. Na polskim rynku pojawiły się dwa nowe urządzenia, które do niej należą: Huawei Pura 80 Ultra oraz Huawei Pura 80 Pro. Znamy już nie tylko ich specyfikację, ale również ceny, w jakich będą sprzedawane w naszym kraju. Producent podzielił się też informacją o promocji na start dla Polaków.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

REKLAMA
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/huawei-pura-80-ultra-zloty.png
1/2
Huawei Pura 80 Ultra, kolor złoty
Huawei Pura 80 Ultra, kolor złotyHuawei Pura 80 Ultra, kolor czarny

Huawei Pura 80 Ultra: król fotografii

Producent chwali się, że pierwszy z nowych smartfonów, czyli Huawei Pura 80 Ultra to najlepszy fotosmartfon na świecie według rankingu DXOMARK, a do tego znalazła się wśród 300 najważniejszych innowacji 2025 r. magazynu „TIME”. Urządzenie wyposażono w mechanicznie przełączany podwójny teleobiektyw z funkcją optycznej stabilizacji obrazu. Pozwala on zmienić krotność zoomu w zakresie od 3.7x (50 Mpix, 83 mm, f/2.4, 1/1.28”) do 9.4x (12,5 Mpix, 212 mm, f/3.6).

Huawei Pura 80 Ultra

Aparat główny w Huawei Pura 80 Ultra również robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix (23 mm, f/1.6-4.0) i to przy wykorzystaniu aż 1-calowej matrycy z sensorem Ultra Chroma XMAGE (również z optyczną stabilizacją obrazu). Zestaw uzupełnia trzeci obiektyw, ultraszerokokątny. W tym przypadku zdjęcia mają wielkość 40 Mpix (13 mm, f/2.2). Telefon potrafi też rejestrować wideo w 4K przy 60 FPS-ach z użyciem dowolnego obiektywu w trybie TCG‑HDR.

Huawei Pura 80 Ultra - przegląd nowości

Podzespoły udało się zamknąć w obudowie z aluminiową ramką i szkłem na pleckach o wielkości 163 x 76.1 x 8.3 mm, a telefon waży 233,5 g. Wyposażono go w 6,8-calowy wyświetlacz typu OLED z obsługą technologii LTPO (do 120 Hz) o jasności do 3000 nitów (2848 na 1276 pikseli, 20:9, ~459 ppi). Na pokładzie mamy też procesor Kirin 9020 (7 nm) oraz moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC i port USB-C, którym ładujemy akumulator o pojemności 5170  mAh z mocą 100 W.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/huawei-pura-80-pro-czerwony.png
1/3
Huawei Pura 80 Pro, kolor czerwony
Huawei Pura 80 Pro, kolor czerwonyHuawei Pura 80 Pro, kolor czarnyHuawei Pura 80 Pro, kolor biały

Huawei Pura 80 Pro: świetne zdjęcie w lepszej cenie

Drugie z urządzeń jest nieco tańsze, ale również może pochwalić się świetnym aparatem. Zamontowano w nim teleobiektyw z OIS robiący zdjęcia o wielkości 48 Mpix (93 mm, f/2.1) z zoomem 4x. Obiektyw główny w Huawei Pura 80 Pro ma te same parametry, w Huawei Pura 80 Ultra, więc również robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix(23 mm, f/1.6-4.0) z OIS na matrycy o wielkości 1”. Podobnie jest w przypadku ultraszerokokątnego chwytającego kadry 40 Mpix (13 mm, f/2.2).

Huawei Pura 80 Pro

Jeśli chodzi o gabaryty, to oba urządzenia mają identyczne wymiary, ale Huawei Pura 80 Pro jest nieco lżejszy (219 g). Zamontowano w nim również ten sam 6,8-calowy wyświetlacz, ten akumulator o pojemności 5170 mAh, ten sam procesor Kirin 9020 (7 nm) oraz identyczne moduły łączności, co w Huawei Pura 80 Ultra. Oba urządzenia działają pod kontrolą systemu operacyjnego EMUI 15.0. A ile za te smartfony trzeba zapłacić i na jakie promocje na start możemy liczyć?

Huawei Pura 80 Pro - przegląd nowości

Huawei Pura 80 Ultra i 80 Pro - polskie ceny

Pierwszy z nowych telefonów, czyli Huawei Pura 80 Ultra (16+512 GB), wyceniono na 6999 zł, podczas gdy rekomendowana cena detaliczna modelu Huawei Pura 80 Pro (12+512 GB) wynosi 4999 zł. Urządzenia można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl (ze zniżką 500 zł za zapisanie się do newslettera), w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych, którymi są Plus oraz sklepy sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/huawei-promocja-na-start-pura-80-series.jpg
1/2
photophoto
Huawei Pura 80 Series - promocja na start
REKLAMA

W ramach oferty premierowej, która dostępna jest w terminie od 24 października do 23 listopada 2025 r., klienci kupujący te urządzenia otrzymają z kolei w prezencie od firmy smartwatch Huawei Watch Fit 4 oraz dodatkową ochronę telefonu Huawei Care+ na rok (uprawnia ona do jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia, a także nielimitowaną wymianę baterii przy spadku wydajności poniżej 85 proc.).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Huawei-Pura-80-002.jpeg
1/9
photophotophotophotophotophotophotophotophoto
REKLAMA
Piotr Grabiec
23.10.2025 19:00
Tagi: HuaweiSmartfony
Najnowsze
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA