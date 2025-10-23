Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy

Ładowanie...

Już 24 października Agencja Uzbrojenia podpisze kolejną umowę na zakup zestawów dronów FlyEye. To kontynuacja procesu, który rozpoczął się jeszcze w 2023 r. Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach polska armia pozyskała kilkadziesiąt tych bezzałogowych systemów powietrznych, w tym m.in. 13 zestawów o wartości 100 mln zł w listopadzie 2024 oraz 7 kolejnych w marcu 2025 r., wzbogaconych o pakiet logistyczny, szkoleniowy i serwisowy.

FlyEye to polska konstrukcja zaprojektowana przez inżynierów ze spółki Flytronic, będącej częścią WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. Dzięki swojej lekkiej i kompaktowej budowie może być błyskawicznie przygotowany do działania – osiąga gotowość operacyjną w mniej niż 10 min. Startuje ze stromotorowego wyrzutnika, co pozwala uruchomić go nawet z niewielkiej polany, miejskiego podwórka czy leśnego przesmyku.

Cichy zwiad, duże możliwości

Jedną z największych zalet FlyEye jest niemal bezgłośna praca. Podczas lotu wykorzystuje śmigło składane, a jego napęd stanowi elektryczny silnik zasilany akumulatorami litowo-polimerowymi. Co więcej, większość misji odbywa się w trybie szybowania, co czyni drona trudnym do wykrycia – zarówno przez sprzęt wroga, jak i zmysły ludzi.

Modułowa konstrukcja FlyEye pozwala dostosować go do różnych typów misji – od obserwacji pola walki, przez dozorowanie granic, aż po poszukiwania w trudno dostępnych terenach. Głowica optoelektroniczna i inne ładunki użyteczne są montowane pod kadłubem, blisko środka ciężkości, co poprawia stabilność lotu i jakość obrazu.

Polskie drony dla polskiej armii

Produkcja FlyEye to przykład skutecznego wykorzystania krajowego potencjału technologicznego. Spółka WB Electronics specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dla wojska – od systemów łączności, przez terminale o wzmocnionej konstrukcji, po integrację elektroniki w pojazdach bojowych. Drony FlyEye są już sprawdzone w warunkach bojowych i ćwiczeniowych.

Zamówienie kolejnych zestawów FlyEye to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale też w bezpieczeństwo i samodzielność technologiczno-przemysłową Polski. Coraz bardziej oczywiste staje się, że drony nie są dodatkiem do tradycyjnych sił zbrojnych, lecz ich integralną częścią.

Marcin Kusz 23.10.2025 16:23

