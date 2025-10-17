REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu

Nowy dron Deepstrike łączy AI i daleki zasięg. To efekt współpracy USA i Ukrainy, a produkcja ruszy także w Niemczech.

Marcin Kusz
AI i 45 kg głowicy bojowej. Tak działa Deepstrike
REKLAMA

Amerykańsko-ukraiński dron Deepstrike o zasięgu aż 1,6 tys. km i naprowadzaniu wspieranym przez sztuczną inteligencję jest gotowy do produkcji. Co więcej, powstawać będzie nie tylko w USA i w Ukrainie, ale również w Niemczech.

REKLAMA

Dron z wizją głębokiego rażenia

Dron Artemis ALM-20, znany także jako Deepstrike, został opracowany w ramach amerykańsko-ukraińskiego projektu koordynowanego przez firmę Auterion. Jego głównym zadaniem są tzw. głębokie uderzenia. Są to ataki na cele zlokalizowane daleko za linią frontu. Zasięg Deepstrike sięga aż 1,6 tys. km, a jego głowica bojowa waży 45 kg. Taka konfiguracja pozwala na precyzyjne eliminowanie obiektów wojskowych przeciwnika – od stanowisk dowodzenia, przez lotniska, po magazyny amunicji.

Prawdziwym wyróżnikiem Deepstrike jest jednak system naprowadzania. Dron został wyposażony w komputer pokładowy Skynode N, który pozwala mu działać nawet w przypadku całkowitej utraty sygnału GPS. Oznacza to, że potrafi autonomicznie wykryć i zniszczyć cel, korzystając przy tym z algorytmów opartych na AI oraz z danych wizyjnych. Dzięki temu Deepstrike może prowadzić skuteczne działania również w warunkach zakłóceń elektronicznych, co czyni go wyjątkowo trudnym do zatrzymania. Według producenta, system zapewnia najwyższą dokładność w fazie końcowego uderzenia.

Produkcja w trzech krajach

Choć dron powstał we współpracy z nieujawnionym z nazwy ukraińskim partnerem, jego produkcja nie ograniczy się tylko do jednego kraju. Linie montażowe mają zostać uruchomione w trzech lokalizacjach: w Ukrainie, w USA oraz w Niemczech. Deepstrike nie jest zatem jedynie rozwiązaniem na potrzeby jednej wojny, ale może stać się technologią o szerszym zastosowaniu, również w kontekście europejskiego bezpieczeństwa.

Jak podaje PAP, projekt obecnie wchodzi w fazę skalowania produkcji, wspieraną przez amerykański Departament Obrony i innych międzynarodowych partnerów. Testy terenowe, w tym loty bez GPS, dalekodystansowe przeloty i naziemne symulacje, zakończyły się sukcesem.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Deepstrike to symbol zmieniającego się pola walki, w którym o przewadze decydują nie tylko siła ognia, lecz także zdolność do działania w warunkach zakłóceń i braku łączności. Autonomiczne systemy rozpoznawania celów, odporność na wrogie środki zakłócające i produkcja w kilku lokalizacjach czynią z niego narzędzie nowej generacji wojny dronowej.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
17.10.2025 19:19
Tagi: Drony wojskoweUkrainaUSA
Najnowsze
19:03
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:06+02:00
18:01
Ludzi Trumpa niepokoją ślady za samolotami. Wyjaśniamy "spisek"
Aktualizacja: 2025-10-17T18:01:11+02:00
17:49
Polska oczyszczalnia zdobyta przez ruskich hakerów. Robili co chcieli
Aktualizacja: 2025-10-17T17:49:01+02:00
17:36
Klimatyzator z ramieniem robota. Po co? Dreame nie wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:36:45+02:00
17:02
Wikipedia ma eksplozję ruchu. Zbadali sprawę i są przerażeni
Aktualizacja: 2025-10-17T17:02:11+02:00
16:48
Przez pompy ciepła zakrywają uszy. Będą problemy w całym kraju
Aktualizacja: 2025-10-17T16:48:22+02:00
16:05
SMS o zwrocie podatku zbiera żniwo wśród Polaków. Można stracić konto
Aktualizacja: 2025-10-17T16:05:13+02:00
15:35
Windows kopiuje najwygodniejszą funkcję na Maku. Szkoda, że ułomnie
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:31+02:00
15:11
Mapy Google zabiorą cię prosto do domu. Apple ma to od dawna
Aktualizacja: 2025-10-17T15:11:35+02:00
14:58
OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości
Aktualizacja: 2025-10-17T14:58:33+02:00
14:34
Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca
Aktualizacja: 2025-10-17T14:34:40+02:00
13:43
Garstka Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Liczby są porażające
Aktualizacja: 2025-10-17T13:43:35+02:00
12:55
Gen otyłości chroni serce? Dziwne odkrycie
Aktualizacja: 2025-10-17T12:55:41+02:00
12:26
Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się
Aktualizacja: 2025-10-17T12:26:28+02:00
11:56
Widzę na mapie, gdzie jest mój kurier. To już nie wygoda, to inwigilacja
Aktualizacja: 2025-10-17T11:56:18+02:00
11:30
Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-10-17T11:30:33+02:00
11:01
Tunel pod Łodzią powstanie na ludzkiej krzywdzie? Mieszkańcy się boją
Aktualizacja: 2025-10-17T11:01:10+02:00
10:14
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował cię na WhatsApp? Jest kilka metod
Aktualizacja: 2025-10-17T10:14:04+02:00
9:48
Generał konsultuje się z ChatemGPT. "Staliśmy się naprawdę bliscy"
Aktualizacja: 2025-10-17T09:48:49+02:00
9:01
Przez 73 dni w roku oddychają smogiem. Stężenie zabójczych związków poza skalą
Aktualizacja: 2025-10-17T09:01:32+02:00
8:02
MacBook z nowym ekranem. Spełni się koszmar Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2025-10-17T08:02:23+02:00
7:45
Call of Duty Black Ops 7 to potencjał pogrzebany pod frustracją. Beta mnie odrzuciła
Aktualizacja: 2025-10-17T07:45:51+02:00
7:04
Chcesz parkować 1 listopada? Zdejmij kamerkę albo wypad
Aktualizacja: 2025-10-17T07:04:22+02:00
6:40
Czatbot dokonał przełomu w medycynie. Bez człowieka
Aktualizacja: 2025-10-17T06:40:03+02:00
6:39
Microsoft wynosi się z Chin. Będzie drożej, ale i tak warto
Aktualizacja: 2025-10-17T06:39:32+02:00
6:30
Teleskop Webba widzi coś zupełnie nowego. Odkryli czym są "rubiny"
Aktualizacja: 2025-10-17T06:30:00+02:00
6:20
Obcy istnieją, ale się nie spotkamy. Nowa hipoteza dołuje odkrywców
Aktualizacja: 2025-10-17T06:20:00+02:00
6:10
Satelity w opałach. Głęboko w Ziemi dzieje się coś niepokojącego
Aktualizacja: 2025-10-17T06:10:00+02:00
20:55
Żegnaj Apple Dom. Za tymi rzeczami będę tęsknić
Aktualizacja: 2025-10-16T20:55:04+02:00
19:55
Realme GT 8 Pro to unikat. Nie podoba ci się wyspa, to ją zmień
Aktualizacja: 2025-10-16T19:55:50+02:00
19:37
Jaka ładowarka do MacBooka, skoro Apple nie daje? Te są tanie i szybkie
Aktualizacja: 2025-10-16T19:37:32+02:00
19:14
iPhone robi najlepsze selfie. Hejterzy narzekają, ale taka prawda
Aktualizacja: 2025-10-16T19:14:00+02:00
19:01
Tyle kosztuje system w twoim smartfonie. Nie, nie jest za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T19:01:24+02:00
18:31
Pierwszy na świecie taki monitor. Sprzedam auto i mnie stać
Aktualizacja: 2025-10-16T18:31:55+02:00
18:02
Honor zrobił robotfona. Unikalna narośl ma wielki sens
Aktualizacja: 2025-10-16T18:02:36+02:00
17:45
Rząd tworzy narodowego satelitę. Będziemy kosmicznie niepodlegli
Aktualizacja: 2025-10-16T17:45:43+02:00
17:22
Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui
Aktualizacja: 2025-10-16T17:22:02+02:00
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA