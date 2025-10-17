Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu

Ładowanie...

Amerykańsko-ukraiński dron Deepstrike o zasięgu aż 1,6 tys. km i naprowadzaniu wspieranym przez sztuczną inteligencję jest gotowy do produkcji. Co więcej, powstawać będzie nie tylko w USA i w Ukrainie, ale również w Niemczech.

Dron z wizją głębokiego rażenia

Dron Artemis ALM-20, znany także jako Deepstrike, został opracowany w ramach amerykańsko-ukraińskiego projektu koordynowanego przez firmę Auterion. Jego głównym zadaniem są tzw. głębokie uderzenia. Są to ataki na cele zlokalizowane daleko za linią frontu. Zasięg Deepstrike sięga aż 1,6 tys. km, a jego głowica bojowa waży 45 kg. Taka konfiguracja pozwala na precyzyjne eliminowanie obiektów wojskowych przeciwnika – od stanowisk dowodzenia, przez lotniska, po magazyny amunicji.

Prawdziwym wyróżnikiem Deepstrike jest jednak system naprowadzania. Dron został wyposażony w komputer pokładowy Skynode N, który pozwala mu działać nawet w przypadku całkowitej utraty sygnału GPS. Oznacza to, że potrafi autonomicznie wykryć i zniszczyć cel, korzystając przy tym z algorytmów opartych na AI oraz z danych wizyjnych. Dzięki temu Deepstrike może prowadzić skuteczne działania również w warunkach zakłóceń elektronicznych, co czyni go wyjątkowo trudnym do zatrzymania. Według producenta, system zapewnia najwyższą dokładność w fazie końcowego uderzenia.

Produkcja w trzech krajach

Choć dron powstał we współpracy z nieujawnionym z nazwy ukraińskim partnerem, jego produkcja nie ograniczy się tylko do jednego kraju. Linie montażowe mają zostać uruchomione w trzech lokalizacjach: w Ukrainie, w USA oraz w Niemczech. Deepstrike nie jest zatem jedynie rozwiązaniem na potrzeby jednej wojny, ale może stać się technologią o szerszym zastosowaniu, również w kontekście europejskiego bezpieczeństwa.

Jak podaje PAP, projekt obecnie wchodzi w fazę skalowania produkcji, wspieraną przez amerykański Departament Obrony i innych międzynarodowych partnerów. Testy terenowe, w tym loty bez GPS, dalekodystansowe przeloty i naziemne symulacje, zakończyły się sukcesem.

Deepstrike to symbol zmieniającego się pola walki, w którym o przewadze decydują nie tylko siła ognia, lecz także zdolność do działania w warunkach zakłóceń i braku łączności. Autonomiczne systemy rozpoznawania celów, odporność na wrogie środki zakłócające i produkcja w kilku lokalizacjach czynią z niego narzędzie nowej generacji wojny dronowej.

Marcin Kusz 17.10.2025 19:19

