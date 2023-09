Spotkałem szefów CD Projekt w Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Marcin Iwiński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów gier wideo na świecie. To w dużej mierze zasługa memów, na których Marcin jest pokazany jako skrajnie zmęczony człowiek, wykończony nieustającą pracą nad ambitnymi grami. Dlatego wielu z was od razu rozpozna go na stadionie w Dogtown, stojąc przed współprowadzonym sklepikiem.