CD Projekt droższy od Ubisoftu. I to bez pompowania giełdowego balona

Wiedźmin oraz Cyberpunk to dwie silnie rozpoznawalne marki z najwyższej półki. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że Ubisoft dysponuje takimi siłami jak Assassin's Creed, The Division, Rayman, Settlers, Heroes of Might and Magic, Watch Dogs, Splinter Cell, Far Cry, Prince of Persia, Ghost Recon, Rainbow Six, Star Wars czy Avatar.