Pierwsze wrażenia z Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Rewolucja na którą czekałem 3 lata

Do tego gangi, najemnicy korporacji oraz policja nareszcie rusza za graczem w pościg. Przeciwnicy w pojazdach starali się mnie taranować i zajeżdżać mi drogę. Do tego strzelają w opony! Te, po wielu żartach i apelach fanów, nareszcie można dziurawić. Samochód z flakiem jedzie znacznie wolniej i szybko się zużywa, aż do pełnego zdezelowania. Gdyby tego było mało, podczas walki ulicznej można korzystać również z broni białej. Tylko ty, motocykl i katana. Wielu na to czekało.