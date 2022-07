Kłamstwa, puste obietnice i amatorszczyzna. Nowe fakty o Cyberpunku

O kulisach pracy nad Cyberpunkiem, ale i nad innymi grami w CD Projekt, mówiło się w nieodłącznym zestawieniu z hasłem crunch. Czyli z wyciskaniem z pracowników ostatnich sił, nadgodzin i zadań. Kulturę pracy CD Projektu także opisaliśmy. W odcinku trzecim naszego cyklu przytoczyliśmy dowcip znany z korytarzy firmy: Deweloperzy od tygodni siedzą w robocie po kilkanaście godzin. Pewnego dnia jeden z nich wstaje po ośmiu godzinach i wychodzi. Wszyscy zaskoczeni. Może coś się stało w domu? Albo miał coś nagłego do załatwienia? Kolejnego dnia historia się powtarza: programista po ośmiu godzinach kończy. Trzeciego dnia to samo. W końcu ktoś nie wytrzymuje: - Stary, co z tobą? My tu zapierdalamy, a ty dzień w dzień po 8 godzinach wychodzisz?! Deweloper na to: - Wyluzujcie, przecież ja mam urlop!